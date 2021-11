EDF abandonne les coupures d'électricité en cas d'impayés

C'était un des chevaux de bataille de la Fondation Abbé Pierre : il n'y aura plus de coupure de courant en cas de factures impayées d'électricité. Selon une information du Parisien ce vendredi, EDF s'engage à mettre fin définitivement à cette pratique, quelle que soit la période, trêve hivernale ou non. Entre 200.000 et 300.000 foyers voient leur compteur électrique coupé chaque année en raison d'impayés selon le Médiateur national de l'énergie.

A la place, le fournisseur d'énergie va mettre en place une limitation de puissance pour les foyers mauvais payeurs. Une limitation de puissance minimale garantie à "1 kilovoltampère", soit l'équivalent de 1.000 watts tout au long de l'année. "De quoi conserver les usages essentiels, indique Marc Benayoun, directeur du pôle clients d'EDF, interrogé par Le Parisien. L’éclairage, la recharge des téléphones, un chauffe-eau, une machine à laver, Internet ou encore un petit réfrigérateur. Mais le reste, le chauffage par exemple, ne fonctionne plus."

5,6 millions de foyers en situation de précarité énergétique

Depuis 2008, la loi imposait déjà aux fournisseurs d'énergie de ne pas couper les foyers qui ne paient pas leurs factures pendant cinq mois par an, un dispositif calqué sur la trêve hivernale, instaurée en 1956 sous l'impulsion de l'Abbé Pierre et qui suspend les expulsions locatives pendant les mois les plus froids de l'année.

EDF indique que pendant le premier confinement lié au Covid-19, les coupures de courant avaient déjà été suspendues. Le groupe indique s'être rendu compte qu'elle obtenait les mêmes résultats "en termes de régularisation, et de remboursement des dettes" avec la limitation de la puissance. Le premier fournisseur d'électricité de France (70% de part de marché et 22,3 millions de clients) a répondu à une requête formulée par plusieurs associations, comme la Fondation Abbé Pierre qui plaidait pour cette solution en octobre dernier.

Selon le Médiateur de l'énergie, 5,6 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique en France. La Fondation Abbé Pierre espère que les autres fournisseurs d'électricité suivront la décision d'EDF afin que la coupure devienne non plus la règle, mais l'exception.