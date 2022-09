EDF contraint d'indemniser des associations après des rejets importants en 2016 à Golfech

Une victoire "novatrice", salue Maître Delalande, l'avocat des associations indemnisées par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 septembre 2022.

Après tant d'années de combat, nos associations se réjouissent que l'impunité du pollueur prenne fin - Réseau "Sortir du nucléaire"

Cette décision au sujet de la centrale nucléaire de Golfech fera date, par le montant de condamnation relativement élevée, par comparaison avec des décisions similaires passées : 48.000 euros répartis équitablement entre six associations locales comme nationales.

L'aboutissement d'un (très) long combat judiciaire

Le réseau "Sortir du nucléaire" s'en félicite : "nous avons rarement obtenu une condamnation aussi lourde". Ce réseau avait fait citer EDF devant un tribunal le 17 octobre 2017, plus d'un an après un premier dépôt de plainte. Plusieurs associations s'étaient portées parties civiles, dont les six qu'EDF doit désormais indemniser : Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, France Nature Environnement Midi-Pyrénées, France Nature Environnement 82, la SEPANLOG et Stop-Golfech.

En octobre 2016, un "rejet non maîtrisé" était, selon elles, une "conséquence d'une série de dysfonctionnements". EDF avait d'abord été relaxé par le tribunal de police de Montauban puis les associations ont fait appel. En 2020, la cour d'appel de Toulouse avait déjà reconnu des fautes commises par EDF dans l'exploitation de Golfech mais sans trancher pour une indemnisation des associations.

Elles se sont ensuite pourvues en Cassation et le 29 juin 2021, un arrêt de la Cour avait ouvert la voie à une potentielle indemnisation. L'audience s'est tenue en avril dernier, EDF vient d'être définitivement condamné. Chaque association doit recevoir 5.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros, notamment pour des frais d'avocats.

Depuis six ans, une série de dysfonctionnements alarmante selon les associations

Les faits remontent au 19 octobre 2016 : la centrale nucléaire du Tarn-et-Garonne avait laissé s'échapper pendant deux minutes d'importants rejets radioactifs. Des alarmes s'étaient déclenchées mais l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avait classé cet incident au plus bas niveau de l'échelle internationale des évènements nucléaires (INES).

On nous dit qu'il n'y a pas eu de conséquence dans l'environnement mais encore faudrait-il pouvoir mesurer ces conséquences à long terme

Si Maître Samuel Delalande reconnait ne pas avoir "de preuve de la conséquence directe de ces rejets là sur la population", les associations qu'il représente craignent des conséquences de l'exposition prolongée de la population. "On a des doutes sur l'impact sanitaire en matière nucléaire de ces relevés : des études scientifiques nous montrent des taux de leucémies autour des centrales nucléaires, plus élevés que la moyenne nationale", poursuit l'avocat des associations impliquées.

Les associations sont prêtes à continuer le combat d'après leur communiqué de presse : elles s'inquiètent "de multiples dysfonctionnements tant organisationnels qu'humains" à Golfech. "Depuis 2016, la situation sur cette centrale nucléaire de Golfech est assez inquiétante. Les rapports annuels de l'ASN ne sont pas bons. En 2021, l'autorité fait état de défauts de compétence et de maîtrise des activités de maintenance. Il y a eu d'autres incidents assez importants en 2019 et 2020 sur ces réacteurs. Donc on reste quand même attentifs sur l'exploitation quotidienne de Golfech".

Pour l'instant, EDF n'a pas souhaité répondre à nos questions.