Edition 2020 de la FIM : une foire masquée sous haute sécurité sanitaire

La FIM 2020 se tiendra à Metz du 25 septembre au 5 octobre. Une édition particulière compte tenu du contexte sanitaire. Retrouvez ici toutes les infos sur les consignes de sécurité, les horaires, le prix des billets et les chiffres clé de la Foire internationale de Metz.

Les organisateurs ont accueilli la nouvelle avec soulagement : le préfet a donné son accord pour la tenue de l'édition 2020 de la Foire internationale de Metz. Il faut dire qu'ils ont profité du confinement pour plancher sur une nouvelle organisation et pouvoir ouvrir. De plus, l'expérience de la Foire européenne de Strasbourg, premier grand rendez-vous du genre à rouvrir en septembre, a prouvé que c'était envisageable.

Nombre de stands réduit et horaires adaptés

Il a d'abord fallu réduire la jauge : cette année, la FIM n'accueillera que 350 stands, contre 562 l'année dernière, et n'attend "que" 110.000 visiteurs, contre 172.000 en 2019. Les horaires ont changé : la foire est ouverte tous les jours de 10h à 20h, sauf le 5 octobre (fermeture à 18h). Il n'y aura pas de nocturne cette année, mais si on fait le total, le nombre d'heures d'ouverture est légèrement supérieur à 2019. Les restaurants, eux, sont ouverts jusqu'à 22h.

Tarifs réduits pour les achats en ligne et les jours de moindre affluence

Les tarifs sont désormais de 8 euros pour un adulte, c'est gratuit pour les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs, ainsi que pour les moins de 11 ans. La nouveauté, c'est un tarif réduit à 5 euros pour les étudiants, ados, familles nombreuses, mais aussi pour les achats en ligne (afin d'éviter au maximum les files d'attente) et pour les jours "FIM tranquille" : des jours où l'affluence devrait être moins importante. Il s'agit du 25/09, du 28/09, du 29/09, du 30/09 et du 05/10.

Objectif : le "traçage" des participants

Vous serez "pré-enregistrés" à votre entrée à la FIM. L'objectif est de "pouvoir "tracer" l'ensemble des participants". L'idée est de conserver vos coordonnées et de connaître l'heure et le jour de votre venue pour pouvoir vous contacter en cas de covid. Les visiteurs seront comptabilisés pour ne jamais dépasser la jauge de 5.000 personnes en même temps. Les exposants seront eux aussi recensés chaque jour.

Du gel, un sens de circulation, et des places assises pour se restaurer

Un sens de circulation a été défini pour chaque espace, et des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été disposés un peu partout. A noter que pour cette édition, vous ne pourrez pas boire ou manger en marchant. Les organisateurs ont donc multiplié les terrasses et les places assises pour se restaurer en toute sécurité.