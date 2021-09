Édouard, 24 ans, chasse pour la première fois pour "l'attente, la traque et la nature"

C'est l'ouverture de la chasse au petit gibier ce dimanche en Seine-Maritime et dans l'Eure. Édouard Baude va chasser pour la première fois et se pose en défenseur de la biodiversité.

"Un réel plaisir, de belles rencontres, aujourd'hui je suis fier de faire partie de cette communauté" annonce Édouard Baude, qui, pour la première fois, est détenteur du permis de chasser. Le néo-citadin, 24 ans , se définit comme un rural, il a grandi à la campagne et fait ses études au lycée agricole de Chambray.

"L'acte de tuer ne m'apporte aucun plaisir. Il n'y a pas de côté morbide quand j'appuie sur la détente

Ce qu'il aime, "c'est l'attente, la traque et la nature" et il défend une pratique "de qualité, respectueuse de l'environnement et surtout responsable". Le jeune homme l'affirme, "les chasseurs d'aujourd'hui ne sont les chasseurs d'il y a trente ans. Aujourd'hui, les chasseurs œuvrent au quotidien pour la biodiversité, l'aménagement du territoire avec la plantation de haies" et le collaborateur parlementaire du député LaREM Fabien Gouttefarde de louer, sans surprise, la création de l'Office Français de la Biodiversité par Emmanuel Macron.

Les chasseurs du sketch des Inconnus seraient bien loin, "les jeunes ont une conscience différente" affirme-t-il et souligne tout l'intérêt de la formation dispensée par la fédération départementale de chasse de l'Eure lors des examens théorique et pratique : "Ils nous ont rappelé la sécurité, l'engagement citoyen lorsque vous croisez des promeneurs ou des gens à vélo". Si le néo-chasseur souligne les indemnisations des agriculteurs par les chasseurs en cas de dégâts causés par le gibier, notamment les sangliers, il s'en sort avec une pirouette sur les nuisances des riverains, promeneurs et autres cyclistes : "Il faut faire vivre la ruralité car il y a certains signaux qui montrent qu'elle s'essouffle".

Les cloches, le coup de fusil le dimanche, les vaches en estive, le chant du coq. Tout ça fait partie d'une patrimoine sensoriel de notre humanité et il faut continuer à le faire vivre - Édouard Baude

L'application Chasse info pur connaître les chasses en cours est téléchargeable sur Google Play et sur Apple Store.

"On laisse une chance à l'animal"

La chasse est "adaptée" explique Édouard Baude qui poursuit : "Aujourd'hui, vous chassez une espèce que vous ne chasserez peut-être plus demain puisque cette espèce sera peut-être vouée à disparaître. Pendant un temps, vous ne la chasserez plus pour que la population revienne à un nombre correct"

Je considère contribuer à la ruralité et à la biodiversité sur mon territoire - Édouard Baude

Cette nouvelle saison de chasse se présente plutôt bien, "la reproduction de petits gibiers a été bonne, à l'exception de la perdrix grise qui est l'objet de toutes nos attentions" explique Nicolas Gavard-Gongallud, le directeur de la fédération départementale des chasseurs de l'Eure.

Un permis de chasser moins cher

Il y a environ 15000 permis de chasser validés dans l'Eure, avec "400 nouveaux chasseurs qui arrivent" avance Nicolas Gavard-Gongallud et le nouveau prix du permis n'y est pas étranger. Jusqu'à la réforme de la chasse, 40% des chasseurs eurois optaient pour le permis national, il sont désormais plus de 80%. Une nouvelle fois, Édouard Baude salue, avec la réforme de la chasse en 2019, l'action d'Emmanuel Macron et de son secrétaire d’État à la transition écologique et solidaire de l'époque, Sébastien Lecornu, actuel ministre des Outre-mer et président du conseil départemental de l'Eure. "Le permis à 200 euros a œuvré pour ouvrir la chasse au plus grand nombre. Aujourd'hui la chasse reste le troisième loisir en France" précise Édouard Baude qui rêve de chasses en Sologne.

Dans l'Eure, la chasse ouvre ce dimanche à 9h00, une heure plus tôt en Seine-Maritime, avant le gros gibier dans trois semaines.