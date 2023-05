Édouard Elias, photoreporter auprès de la légion étrangère : "avec eux, il faut se faire accepter"

Une exposition photo dédiée à la légion étrangère pour l'anniversaire des 40 ans du 2e Régiment étranger d'infanterie à Nîmes, visible dès ce soir, dans le hall de la mairie.

Vous pourrez y voir des clichés du photoreporter nîmois Édouard Elias, qui a suivi les légionnaires en 2014, lors de la mission Sangaris, en Centrafrique. "Ce sont des photos de scènes de vie : comment ils mangent, dorment, se battent, comment ils occupent leurs temps morts. C'est vraiment la vie quotidienne", raconte Edouard Elias.

Des images qu'Edouard Elias a pu prendre en partageant le quotidien des légionnaires. "Mon métier de photographe n'est pas facile au premier abord. Imaginez quelqu'un qui débarque chez vous, avec un appareil photo, que vous ne connaissez pas, alors que vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile", raconte Édouard Elias.

"Il faut du temps, il faut se faire accepter par eux parce qu'on est un élément qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir dans leurs pattes, un civil avec un appareil photo qui ne connaît pas vraiment les protocoles, les déplacements. Il faut discuter, partir avec eux, faire les patrouilles dès 6h du matin, il faut se faire accepter. C'est ce qui me plaît dans ce métier."

Un attachement particulier à la légion étrangère

"J'ai été extrêmement bien accueilli. Ça n'a pas mis énormément de temps pour être accepté par les hommes. Il fallait leur montrer du respect, essayer de les gêner le moins possible et j'ai vraiment eu un rapport inoubliable avec eux. Ça fait partie des reportages où j'ai encore des souvenirs frais et touchants des moments ensemble. Je suis même resté avec eux pendant des accrochages, j'avais confiance."

Une affection particulière pour la légion et un talent qui ont valu à Édouard Elias de recevoir le prix Rémi Ochlik de la ville de Perpignan, pour ce reportage réalisé au sein d’un régiment de la Légion étrangère en Centrafrique.

"La légion étrangère, c'est le premier reportage que j'ai fait après avoir été libéré de Syrie", où il a été retenu en otage 10 mois, en Syrie. "C'était quelques mois après ma libération, j'ai décidé de repartir en zone de guerre et j'ai opté pour la Centrafrique. Être avec les soldats de la légion étrangère a été particulièrement touchant parce que j'étais avec eux lors de l'exécution de certains de mes compagnons de route, des otages Anglais et Américains, exécutés par l'État Islamique, qui, eux, n'ont pas eu le choix de rentrer. Leur camaraderie m'a aidé à dépasser ces moments."

