Avignon, France

Le Premier ministre sera à Avignon jeudi après-midi : Edouard Philippe évoquera le service national universel (SNU). Il sera accompagné de deux secrétaires d'Etat, la vauclusienne Brune Poirson (Transition écologique) et Geneviève Darrieussecq (Armées). Le service national universel est une promesse de campagne d’Emmanuel Macron.

Avant de concrétiser l'engagement du président de la République, le Premier ministre lance officiellement des concertations territoriales à la FabricA. Ce futur service national universel devrait être un service civique obligatoire pendant un mois à partir de 16 ans. Ensuite les jeunes qui sont volontaires pourraient s'engager plus longtemps dans la défense, l'aide aux personnes ou le tutorat, "s'engager dans la vie de la Nation", c'est que souhaite le gouvernement.

Concertation avec des lycéens et jeunes en service civique à Avignon

Ce SNU devrait entrer en vigueur progressivement entre 2019 et 2026. Auparavant, le gouvernement veut définir les contenus de ce service : Edouard Philippe lance les concertations à la FabricA.

Le Premier ministre rencontrera des lycéens, des jeunes qui se sont déjà engagés dans un service civique. Ils auront réfléchi dans la matinée sur leur futur service national. Avec deux problèmes à résoudre pour le gouvernement : d'abord la question de l'hébergement des jeunes pendant leur service national et - plus délicat sur le plan politique - la modification de la Constitution si le service est obligatoire. Le groupe de travail du gouvernement a estimé à plus d'un milliard et demi d'euros le coût de ce service national obligatoire.

L'arrivée du Premier ministre à Avignon est prévue à 15h00. Discours à 16h15 à la FabricA puis rencontre sans la presse avec les élus de Vaucluse à 16h30.