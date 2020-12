Edouard Philippe confirme et précise l'opération de dépistage massif organisée au Havre

C'est attendu, c'est désormais officiel. La métropole du Havre fait partie des trois territoires choisis pour organiser un dépistage massif de la population. Le maire de la ville, Edouard Philippe, le confirme dans une vidéo diffusée sur YouTube ce vendredi 4 décembre 2020.

Le maire se dit d'abord heureux de voir que l'épidémie est en nette décrue au Havre. "Nous avons cassé la vague épidémique. Ce sont de bonnes nouvelles, mais nous revenons de loin", explique l'ancien Premier Ministre. Fin octobre, le taux d'incidence était de plus de 500 cas pour 100 000 habitants. Il est aujourd'hui de 96 cas pour 100 000 habitants. "Nous avons approché de très près les limites de nos capacités d'accueil en réanimation et en service de médecine." explique Edouard Philippe.

C'est "pour éviter une troisième vague" que ce dépistage massif va être organisé, pour mieux connaître l'épidémie.

Dans les faits, entre le 14 et le 19 décembre 2020, tous les habitants de la métropole havraise sont invités à se faire tester, gratuitement et avec un résultat donné en vingt minutes. Des élèves infirmiers, des agents municipaux, des médecins et des pharmaciens vont participer à cette opération.

Pour tester tout le monde, vingt centres de prélèvements vont être montés dans plusieurs villes de la métropole : Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Gonfreville, Octeville, Etretat, Graimbouville, Saint Romain de Colbosc, Criquetot l'Esneval.

La mairie précise que de plus amples détails seront communiqués dans les prochains jours.