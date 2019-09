Edouard Philippe vient présenter son plan d'action pour les territoires ruraux dans l'Avesnois

Eppe-Sauvage, France

Déserts médicaux, mauvais accès aux services publiques, zones blanches, etc..autant de thématiques qui isolent les ruraux et qui devraient faire partie des points abordés par Edouard Philippe dans son plan d'action en faveur des territoires ruraux élaboré à partir des 200 propositions formulées par la mission « Agenda rural » dont le rapport a été remis au gouvernement le 26 juillet dernier.

Le premier ministre vient ouvrir le congrès des maires ruraux au Val Joly à Eppe Sauvage devant plus de 300 élus dont 80 de la région. Luc Waymel le président des maires ruraux du Nord maire de Drincham espère aussi qu'Edouard Philippe parlera du projet de loi sur le statut de l'élu. L'élu des Flandres espère qu'il prévoit une meilleure protection des maires en cas de conflit avec leurs administrés.

Les agriculteurs ont aussi décidé de s'inviter au Congrès , la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs du Nord appellent leurs adhérents à venir en tracteur pour s'opposer aux arrêtés anti-pesticides pris par des maires et au projet du gouvernement de limiter les distances entre les habitations et les zones d'épandage de ces pesticides.