Education nationale: 3000 manifestants à Lille ce jeudi selon les syndicats

"Ras-le-bol d'être méprisés": c'est sans doute l'un des leitmotiv les plus entendus dans le cortège lillois ce jeudi après-midi. Comme partout en France et à l'appel de tous les syndicats de l'Education nationale, les personnels ont manifesté pour dénoncer les protocoles sanitaires mis en place dans les établissements scolaires. Le couac de la semaine précédente, avec un nouveau protocole annoncé dans les médias par le ministre de l'Education sans que les intéressés n'aient été prévenus auparavant semble avoir été la goutte d'eau pour beaucoup.

Très peu présents habituellement dans les cortèges, les personnels du privé étaient cette fois partie prenante de la manifestation © Radio France - Odile Senellart

Peu présents habituellement dans les manifestations, cette fois les personnels du privé étaient aussi au RDV, à l'image d'Anne-Christelle, enseignante en CM1 à l'école de L'Enfant Jésus à Wattrelos qui rappelle que les enseignants du privé subissent la valse des protocoles sanitaires exactement comme dans le public: "C'est vrai qu'on fait très peu souvent grève dans le privé, mais là franchement, c'est un ras-le-bol parce que tous les matins on se demande combien d'élèves on va avoir. Nous aussi on doit appliquer les protocoles et on voit bien que ça n'est pas viable. Notre directeur n'arrête pas de courir, de recenser les cas positifs, voir ce qui peuvent revenir. Le dernier protocole est pour nous vraiment une aberration". Un témoignage qui résume le ras-le-bol de nombreux professionnels présents dans la manifestation, des enseignants mais aussi des directeurs d'école, des assistants d'éducation, des CPE, des proviseurs ou encore des infirmières scolaires.

D'autres cortèges ont eu lieu dans la région ce jeudi. Selon les chiffres des préfectures, ils étaient 200 à Calais, 150 à Dunkerque, 80 à Boulogne ou encore 60 à Cambrai.