Éducation nationale : 1.165 postes de professeurs en moins à la rentrée de septembre 2023

1.165 postes d’enseignants en moins à la rentrée de septembre 2023, en équivalent temps plein. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministère de l'Éducation nationale aux syndicats. La raison : la baisse du nombre d'élèves. Ces suppressions ne seront pas forcément synonymes de fermeture de classes, puisqu'une partie des postes supprimés seront des postes de remplaçants, précise le ministère.

Dans le détail, ce sont 667 postes de professeur des écoles qui seront supprimés, ainsi que 498 postes d’enseignants dans le second degré. L’académie de Paris est celle qui perd le plus de postes, avec 337 équivalents temps plein en moins, suivie par Lille (310) et la Normandie (204).

Malgré tout, le taux d’encadrement des élèves va continuer de s’améliorer dans le primaire, avec environ 6 professeurs pour 100 élèves , contre 5,5 en 2017, et se stabiliser dans le second degré, assure le ministère de l'Education.

Les écoles publiques devraient perdre près de 65.000 élèves à la rentrée 2023, sachant que l'année 2022-2023 avait déjà été marquée par une diminution conséquente (50.000 élèves en moins). Les collèges et lycées devraient également connaître une baisse du nombre d’élèves, avec 840 élèves de moins attendus (contre 11.000 en moins en 2022).

Des postes redistribués ailleurs

Outre ces suppressions, les postes d'enseignants seront redistribués en fonction des besoins. Ainsi, le nombre d'enseignants augmentera dans le premier degré dans les académies de Versailles, Créteil, Nice, Guyane ou encore Montpellier, afin notamment de poursuivre le dédoublement des classes de Grande Section en réseau d’éducation prioritaire (REP), précise le ministère de l’Education nationale.

Dans le secondaire, les académies de Guadeloupe (-3,38%) et de Martinique (-2,32%) sont celles qui perdent le plus d’élèves en proportion. Mais toutes les académies du Sud de la France (Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, Grenoble, Aix-Marseille, Nice, la Corse) devraient voir leur nombre d’élèves croître légèrement, ainsi que Versailles, Créteil, la Guyane et Mayotte. Ces académies vont disposer de postes enseignants en plus, à l’exception de Bordeaux (-10) et Grenoble (-9).