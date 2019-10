Education sexuelle : "Les collégiens sont pétris de pornographie"

Trois collégiens ont été mis en examen le 19 octobre 2019, pour viols en réunion et agression sexuelle sur trois élèves du collège Alphonse de Lamartine, à Toulouse. D'après la défense, les mis en cause qui avaient entre 13 et 15 ans au moment des faits, regardaient des vidéos pornographiques.

Les mis en cause reconnaissent les actes sexuels, mais clament que les jeunes filles étaient consentantes. Trois collégiens ont été mis en examen le 19 octobre 2019, pour viols en réunion et agression sexuelle sur trois élèves du collège Alphonse de Lamartine à Toulouse. Les mis en causes et les victimes présumées avaient tous entre 13 et 15 ans au moment des faits.

En plus de la question du consentement, la défense explique que les trois jeunes hommes ont une vision de la sexualité décalée, à cause de la pornographie. "_Ils sont gavés à la pornographie_, ils pensent que ce qu'ils voient à l'écran c'est la réalité. Il ne font pas le distinguo entre le film et une relation sexuelle entre deux personnes consentantes", confie Me Brice Zanin, l'avocat de l'un des collégiens.

Le problème, c'est l'accès aux films pornographique par des mineurs

L'avocat pense même que le problème est plus important que ce dossier : "Le problème, c'est l'accès aux films pornographiques par des mineurs. Vous prenez n'importe quel appareil connecté à internet, en une minute vous pouvez regarder un film pornographique. A cause de l'industrie pornographique, Ces garçons avaient _une perception décalée de la réalité des relations sexuelles_."

De l'autre côté, l'avocate de l'une des plaignantes rapporte qu'elle avait clairement exprimé son refus. Les actes sexuels ont par ailleurs été filmés et postés sur les réseaux sociaux. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances, le consentement, et les responsabilités.

Dépendance à la pornographie

Mais la question de l'accès à la pornographie chez les jeunes est majeure, raconte Amélie Laurent, éducatrice à la vie sexuelle depuis 10 ans au sein de l'association Cler. "Ils en regardent énormément, surtout les garçons. Et les filles s'y mettent, pour pouvoir répondre aux attentes des garçons. Il y a même de la dépendance qui peut s'installer", déplore-t-elle.

L'idée du viol devient relative

"Ils disent qu'au début ils ont du dégoût. Ils ont conscience de l'image dévalorisante, ils savent que ce n'est pas la réalité mais ils sont pris dans la dépendance. _Ils regardent des images de plus en plus trash_, et l'idée du viol devient relative", s'alarme l'éducatrice.

On est en train de mettre les jeunes en danger

L'éducation sexuelle est obligatoire depuis la circulaire de Marlène Schiappa en septembre 2018. Il doit normalement y avoir trois séances d'éducation sexuelle par an, dans tous les niveaux. "Le principe est bien, mais ils ne donnent aucun moyen. Je suis éducatrice à la vie sexuelle, je fais partie d'une association mais aucune rémunération ne vient de l'éducation nationale. C'est à la charge des établissements. On est en train de mettre les jeunes en danger", s'inquiète Amélie Laurent.