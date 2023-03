Edwy Plenel à Vieux-Charmont : "je ne m'adresse pas aux électeurs du RN mais aux acteurs du débat public"

Titre de son dernier livre paru au début du mois de mars, Edwy Plenel lance un "appel à la vigilance" face aux partis d'extrême droite : le journaliste écrivain et fondateur-directeur du site Mediapart anime à partir de 20h15 ce mercredi 29 mars un atelier débat à la salle Jean Jaurés de Vieux-Charmont.

"J'appelle à ce que nous nous ressaisissons sur la tenue du débat public"

Invité de la matinale de France Bleu Belfort-Montbéliard, Edwy Plenel fait une distinction entre les électeurs du Rassemblement National et les acteurs du débat public : "je ne m'adresse pas aux électeurs, ni même aux élus qui représentent l'extrême droite. Je m'adresse aux acteurs du débat public. J'appelle à ce que nous nous ressaisissons sur la tenue du débat public"" souligne l'ancien directeur du journal Le Monde.

Edwy Plenel se montre offensif sur "les journalistes, éditorialistes et intellectuels", celles et ceux qui acceptent la "banalisation des idées portées par l'extrême droite." En ligne de mire, le président de Mediapart attaque notamment Marine Le Pen et Eric Zemmour, l'ancien éditorialiste, candidat à la dernière élection présidentielle, et coupable de diffuser "l'idée d'un grand rassemblement. Derrière les mots, cette idéologie peut amener un jour des crimes" complète Edwy Plenel.

Se voulant un lanceur d'alerte, Edwy Plenel dénonce aussi la position de la majorité gouvernementale : "Emmanuel Macron a tourné le dos au mandat qui lui a été confié par les électeurs" au moment du second tour de la dernière présidentielle en mai 2022, avec un vote rejet contre Marine Le Pen. Très critique aussi sur la gestion du gouvernement du conflit social autour de la réforme des retraites, le fondateur de Mediapart appuie le rôle des syndicats : "ils font partie de la démocratie, il est impossible d'imposer une réforme contre le monde du travai sur un sujet aussi essentiel que la réforme des retraites."

Après la théorie Edwy Plenel sera face aux citoyens de Grand-Charmont ce mercredi à partir de 20h15, salle Jean Jaurès.