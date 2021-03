Pau : les contes de Marie pendant le confinement ont changé l'ambiance de son immeuble

17 mars 2020, 17 mars 2021. Les douze mois qui ont changé nos vie. Il y a un an et pendant le premier confinement, tous les soirs, Marie a dit des contes dans la cage d'escalier de son immeuble de Pau. Depuis, un lien s'est crée entre voisins.

17 mars 2020, 17 mars 2021, les 12 mois qui ont changé nos vies. Ce mercredi matin sur France Bleu Béarn on revient sur cette année pleine de crise sanitaire. Un an de Covid, et nos vies qui ont changées durablement. Marie Thomas est conteuse. Elle habite au 5 rue Bernes Cambot à Pau. Pendant un mois, durant le premier confinement, elle sortait de chez elle tous les soirs à heure fixe. Un coup de gong, et elle proposait aux habitants de sa cage d'escalier, un conte. Un an après, l'ambiance dans l'immeuble a changé.