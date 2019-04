Avignon Tourisme et Vaucluse Provence Attractivité lancent des forfaits Pass pour une offre touristique globale

La société mixte d’Avignon et du Grand Avignon et la structure départementale , toutes deux vouées à l'activité touristique ont créé chacune deux pass qui proposent des forfaits complets et à coût unique pour une cinquantaine de sites, musées et monuments à visiter.

Vaucluse, France

Avec quatre millions de touristes chaque année en Vaucluse dont 46 % d’étrangers générant un milliard trois cents millions d'euros de retombées financières, le département et sa capitale ont toutes les raisons d'investir dans une offre globale. C'est tout l'enjeu des nouveaux "Vaucluse Provence Pass" et "Avignon City pass". Deux pass pour des formules trois jours en Vaucluse à 35 euros ou cinq jours à 48 euros avec une trentaine de sites à visiter possibles couverts par ce forfait et deux pass à Avignon et Villeneuves-lès-Avignon à 21 euros pour vingt-quatre heures ou 28 euros pour quarante-huit heures. Ces pass sont disponibles dans les Offices de Tourisme et Bureaux d'Information Touristiques et dans le plupart des sites touristiques partenaires ainsi qu'en vente ligne .

Des dépliants sont édités avec toutes les informations pratiques des sites engagés dans le projet ainsi que le descriptif des lieux. L'offre est également déclinée sur deux sites en ligne dédies : www.vaucluse-provence-pass.com et www.avignon-citypass.com .

Le forfait des pass implique des réductions sur tous les sites touristiques partenaires pouvant aller jusqu’à moins 35 % du prix general d'entrée.