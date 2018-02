Paris, France

Près de 3.000 personnes s'apprêtaient à passer la nuit dehors, jeudi soir dernier. C'est le résultat de la "nuit de la solidarité", cette vaste opération de recensement au cours de laquelle plus de 1.800 bénévoles ont sillonné les rues de la capitale. Une semaine après, les chiffres ont été dévoilés par le premier adjoint Bruno Julliard. Dans le détail, la mairie de Paris et ses volontaires ont dénombré 2.025 sans abris. Il faut y ajouter les 738 autres personnes rencontrées par les partenaires de l'opération : la RATP, l'AP-HP, la SNCF et Vinci. Enfin 189 SDF ont été recensés dans le Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne.

#NuitdelaSolidarité : Voici les premiers résultats présentés par mon premier adjoint @BrunoJulliard et mon adjointe @dversini, aux côtés des associations du secteur social, de l'@APHP, de la @SNCF, du @GroupeRATP et des équipes des parkings @VINCI. pic.twitter.com/0xCS7IlDiK — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 21, 2018

Ce décompte intervient après une polémique sur le nombre de personnes à la rue chaque nuit en Ile-de-France. Julien Denormandie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la cohésion des territoires, avait été très critiqué pour avoir affirmé fin janvier qu'il n'y en avait qu'une cinquantaine dans toute la région, avant de corriger ses propos un peu moins de deux semaines plus tard. Le député de Paris Sylvain Maillard avait de son côté affirmé que "l'immense majorité des SDF" restaient dans la rue "par choix".