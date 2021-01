Effectifs de police dans l'Indre : "On a été complètement abandonné par le ministère de l'Intérieur"

"Je n'ai pas peur de le dire. À Châteauroux, on a été complètement abandonné par le ministère de l'Intérieur", dénonce Jérôme Retaillaud, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Depuis plusieurs années, des renforts humains sont demandés dans l'Indre. Sans obtenir gain de cause. "On a eu six départs l'an dernier et quatre prévus cette année. Ce sont des départs qui ne sont pas remplacés", ajoute Jérôme Retaillaud, invité de France Bleu Berry ce lundi, à l'occasion de l'ouverture du Beauvau de la sécurité.

Plusieurs élus locaux se sont mobilisés auprès des syndicats de police, notamment la sénatrice LR Frédérique Gerbaud. Dans un courrier datant de juin 2020, le précédent ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait reconnu officiellement le manque d'effectifs dans l'Indre. Mais depuis, rien n'aurait changé.

Des effectifs trop courts dans l'Indre

Les problèmes d'effectifs seront au cœur des quatre moins de concertation entre le ministère et les syndicats de police. "On est inquiet, c'est compliqué de travailler. Même si on a un peu moins d'activités sur la période du couvre-feu, il y a toujours une délinquance et une charge de travail en journée. C'est compliqué de boucler la boucle", souligne Jérôme Retaillaud. "Le livre blanc nous inquiète. Car il dit qu'on pourrait avoir des départements avec plus que des gendarmes dans quelques années. On peut se poser la question de savoir si le commissariat de Châteauroux va perdurer", ajoute-t-il.

Sur le plan national, le syndicat Alliance Police Nationale avait failli ne pas participer à ce Beauvau de la sécurité. "On est toujours réticent avec ces réunions. Le gouvernement gagne du temps. Il connaît nos revendications, il n'a qu'à nous donner ce qu'on demande", tranche Jérôme Retaillaud.