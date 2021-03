Effectifs de police : le ministre de l'Intérieur attendu à Châteauroux lundi 22 mars

Il est très attendu par les policiers de l'Indre et du commissariat de Châteauroux. Selon les informations de France Bleu Berry, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sera en visite à Châteauroux lundi 22 mars en début d'après-midi. Un déplacement prévisible. Samedi 13 mars, à Bourges, il s'était engagé à rapidement venir sur place à Châteauroux.

Il vient dans le cadre du Beauvau de la sécurité, une grande concertation nationale lancée par le ministère de l'Intérieur. Rapport entre les forces de l'ordre et la population ; amélioration de la formation ; renforts des effectifs : plusieurs thématiques sont abordées dans ce cadre.

Depuis plus de 18 mois, le syndicat Alliance Police Nationale alerte sur la nécessité de renforcer les moyens humains dans l'Indre. Un combat soutenu par la sénatrice Les Républicains de l'Indre Frédérique Gerbaud. Les tirs de kalachnikov sur une voiture vide, début mars dans le quartier Saint-Jean, ont relancé le débat. "C'est une question suffisamment sérieuse pour qu'on y passe du temps et qu'on l'examine sérieusement. La réalité est celle d'une situation de la délinquance qui est globalement correcte. On n'est pas sur des chiffres extrêmement élevés. Sur les attentes aux biens ou les attentes aux personnes, la situation s'est maintenue ou améliorée ces dernières années", constate le préfet de l'Indre, qui annonce aller à la rencontre des syndicats cette semaine.