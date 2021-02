Effectifs insuffisants de police : Châteauroux reste "absent des écrans radars"

La question du manque d'effectifs au sein de la police nationale de l'Indre est un serpent de mer à Châteauroux. En novembre 2019, Frédérique Gerbaud, sénatrice LR de l'Indre, avait écrit un premier courrier à Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. En juin 2020, les services de la place Beauvau avaient confirmé le manque de policiers. "Les difficultés de la situation présente, avec un nombre de gradés et de gardiens de la paix inférieur de 9 fonctionnaires à l'effectif cible dans cette circonscription de police, sont identifiées. Le ministère de l'intérieur y sera donc attentif", avait écrit le ministère de l'Intérieur. Un courrier qui n'a débouché sur rien.

Le commissariat de Châteauroux systématiquement oublié

Ce jeudi, dans un nouveau communiqué, Frédérique Gerbaud s'étonne de l'arrivée de policiers supplémentaires dans plusieurs commissariats de France (Macôn, Oyonnax ou encore Bourges) mais pas à Châteauroux. "L’incompréhension est totale à la direction départementale de sécurité publique de Châteauroux, qui fait figure d’oubliée systématique", dénonce la sénatrice.

Tout se passe comme si nous étions toujours absents des écrans-radar de la Place Beauvau"

La sénatrice de l'Indre ne comprend pas le "deux poids, deux mesures" du ministère de l'Intérieur. "La plupart des commissariats récemment bénéficiaires de renforts opèrent dans le même contexte que la DDSP de l’Indre : taille et physionomie de l’agglomération, niveau et caractéristiques de la délinquance et de la criminalité", ajoute Frédérique Gerbaud.