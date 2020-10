Effectuer ses achats de Noël dès la Toussaint permet de faire des économies

Six Français sur dix commencent leur achats de Noël à la Toussaint pour faire des économies. Les prix des cadeaux, des billets de train, d’avion et des plats de fêtes grimpent jusqu’à la semaine du réveillon. France Bleu vous aide à adopter le meilleur timing pour vos achats.

Le pire moment pour effectuer ses achats de Noël c'est la semaine du réveillon. Vous paierez billets de train, foie gras et cadeaux plus cher en risquant en plus la rupture de stock des jouets et les larmes au pied du sapin.

12% de plus sur les jouets la semaine de Noël

À neuf semaines de Noël, six Français sur dix en profitent pour acheter les cadeaux selon un sondage du Label "Approuvé par les familles". Tous veulent éviter la flambée des prix à l’approche des fêtes en voulant s’assurer d’être livré à temps pour les achats en ligne. Selon le comparateur en ligne Idealo cité dans le Parisien/Aujourd'hui en France du jeudi 22 octobre, les jouets chouchous comme Lego, Playmobil ou les peluches peuvent se vendre jusqu’à 12% plus cher la semaine de Noël.

Après le week-end du Black Friday c’est trop tard

Acheter ses jouets à partir de la Toussaint et jusqu'au 6 décembre permet de faire des économies. Mais pour certains cadeaux comme les smartphones, les montres connectées, les promotions du "Black-Friday" (vendredi 27 novembre 2020) et du "Cyber-Monday" (lundi 30 novembre 2020) peuvent être intéressantes. Cela ne se vérifie pas toujours nuance l’étude du comparateur Idealo. En 2019 la console de jeu vidéo Nintendo Switch vendu en moyenne 265 € s’affichait 290 € pendant le Black-Friday. Mais dans tous les cas, début décembre, les prix grimpent. Le robot Moulinex I-Compagnion se vendait en moyenne 645 € fin novembre l’an dernier et a atteint 900 € la semaine du 24 décembre. Seuls les prix des parfums, gourdes isothermes ou encore des sac à dos peuvent baisser la semaine de Noël.

Les plats de fêtes augmentent aussi à Noël

À la Toussaint il est possible aussi de commencer à préparer les repas de fête pour faire des économies. Les premiers marchés au gras de la saison ont débuté lundi 19 octobre à Samatan (Gers) signale LCI. Cela permet d’avoir un choix plus large de foie gras au meilleur prix. Et si vous n’êtes pas dans la région, la plupart des petits producteurs vendent en ligne, à des tarifs souvent inférieurs à ceux des grandes surfaces pendant les fêtes comme le recommande le site conseils.radins.com.

Il est possible de s’entraîner pendant les vacances à préparer des plats de fête. Une fois qu’on maîtrise la recette il suffit de congeler pour ne pas être débordé le jour J, tout en faisant des économies. Il est possible aussi de congeler la bûche de Noël comme vous le conseil Mercotte sur francebleu.fr

à lire aussi Foie gras : retour des promotions cet automne dans les Landes et partout en France

Pensez aussi à réserver vos billets de train

En ce qui concerne les locations de voiture et les ventes de billets d'avion et de train, les tarifs sont modulés en fonction du nombre des réservations. Comme à Noël les français passent généralement leurs vacances en famille, en France, les trains sont souvent bondés et les prix s’envolent. Cette année, les fêtes de fin d’années sont en sursis en raison de l’épidémie. Mais il est prudent de réserver dès maintenant, puisque la SNCF s’engage à rembourser les billets en cas d’annulation.