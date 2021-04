Après l'effondrement d'une façade de l'école d'architecture de Nancy : enfin des travaux visibles

Quatre ans après l'effondrement d'une façade du bâtiment de la rue Bastien-Lepage à Nancy, la "reconstruction devient visible" cette semaine pour les habitants et les usagers du quartier Rives de Meurthe, prévient l'Ecole dans un communiqué.

"Des travaux visibles pour les habitants et les usagers" se poursuivent dans le quartier Rives-de-Meurthe à Nancy

En mai 2017, l'image est spectaculaire dans ce quartier Rives de Meurthe à Nancy : près de 10 mètres d'une façade du bâtiment de l'Ecole nationale supérieure d'architecture, rue Bastien Lepage s'écroulent. Une centaine d'étudiants se trouvent dans le bâtiment au moment de l'accident. Aucun n'est blessé.

Depuis le lieu est vide de ses étudiants et enseignants, mais visités et occupés par les experts et entreprises pour la reconstruction.

Retour prévu des étudiants à la rentrée universitaire 2021

Dans un communiqué ce lundi 19 avril, l'école annonce que dès ce mercredi 21 avril " la reconstruction de la façade sinistrée se poursuit et s'amplifie avec à l'horizon le retour des étudiants à la rentrée universitaire 2021 ". (...) "La reconstruction devient visible pour les habitants et les usagers du quartier Rives-de-Meurthe", puisque quatre nouveaux panneaux de parement de façade et un poteau vont être mis en place cette semaine.

L'Ecole rappelle encore que le "projet de reconstruction propose une rénovation à l'identique de l'escalier de secours et de la façade pour rester fidèle à la vision architecturale de Livio Vacchini".

"Ces prochains mois seront consacrés donc ", annonce encore l'Ecole , "au déménagement et à la remise en état de l'infrastructure pour le retour des étudiants en septembre prochain".