Effondrement d'une partie des remparts de Faucon

A Faucon, dans le Nord Vaucluse, une partie des remparts du moyen-âge s'est effondrée vers minuit.

Le logement mitoyen des remparts a été évacué.

Pas de blessé mais la maire de Faucon a pris un arrêté de péril imminent pour interdire l'accès à la zone effondrée.

Des experts doivent évaluer si d'autres parties de remparts risquent de s'effondrer.

La succession des sécheresses et pluies diluviennes pourraient être à l'origine de l'effondrement.

Chute du rempart vers minuit

L'habitant de la maison mitoyenne au mur et un employé municipal qui habite à proximité ont entendu un grand bruit vers minuit. La maire Corinne Gonny explique qu'il n'y "a pas de blessé parce que ca c'est déroulé en pleine nuit. En journée, ça aurait pu être dramatique car il y a une boulangerie à côté. 15 à 20 mètres cubes de pierres sont tombés*. J'ai pris un arrêté de mise en péril imminent donc le parking et le quartier à proximité sont bloqués : les habitants ne peuvent pas sortir en voiture. C'est problématique mais dans un premier temps je préfère que tout le monde soit à l'abri."*

La boulangerie des Tilleuls indique ce matin que la vente continue. l'effondrement s'est produit à quelques mètres du magasin qui a été épargné. La boulangère s'inquiète d'éventuelles autres chutes de pierres.

Sécheresses et pluies diluviennes pourraient expliquer l'effondrement

La maire de faucon attend le passage des experts. Corinne Gonny estime que "les sècheresses répétées et les pluies quasi diluviennes depuis septembre et novembre peuvent expliquées l'effondrement... mais ce sera aux experts de nous éclairer sur les causes de l'effondrement et surtout nous dire si les remparts vont continuer à tomber".