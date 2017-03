Égalité Hommes/femmes, du mieux mais encore des efforts à faire

Elles étudient plus mais sont moins payées. Certes, les inégalités entre les femmes et les hommes diminuent lentement, particulièrement en Bretagne, selon une étude de l'INSEE, mais il reste encore beaucoup de progrès à faire, notamment dans le monde de l'entreprise.

Marie Eloi, la directrice de "Femmes de Bretagne", réseau de cheffes d'entreprises et de porteuses de projets l'a expliqué sur France Bleu Armorique

Meilleure réussite scolaire pour les bretonnes

C’est connu et avéré, les filles réussissent mieux leur scolarité que les garçons. C’est en particulier le cas en Bretagne. Les lycéennes bretonnes par exemple, sont parmi les plus performantes au bac, avec un taux de réussite de 93.4%, 4 point de plus que les garçons.

1/3 des entreprises bretonnes créées par des femmes

Pourtant, en Bretagne, comme ailleurs en France, les inégalités salariales existent et persistent. En 2016, les Bretonnes gagnaient en moyenne 26,6% de moins que les bretons. Néanmoins, notre région figure parmi les régions où l'entrepreneuriat féminin est le plus important. Selon la dernière étude l'INSEE, près de 30% des 19 500 entreprises ont été créées par des femmes en 2014, surtout dans les petites entreprises selon Marie Eloi.

+ les entreprises sont mixtes + elles sont performantes

Les lois et quotas sont humiliants mais nécessaires dit Marie Eloi - Pascal Rostain

Même si les lois et quotas sont "assez humiliants" pour Marie Eloi, il faut en passer par là pour booster la place des femmes et ensuite réduire les écarts. La place des femmes est indispensable pour la société en général, mais dans l'intérêt de l'entreprise aussi. "Plus les entreprises sont mixtes et plus elles sont performantes", selon la directrice de "Femmes de Bretagne".