Egalité hommes-femmes sur les salaires : les entreprises du Haut-Rhin invitées à réduire les écarts

Alors que le Haut-Rhin est mauvais élève en matière d'écart salarial entre les hommes et les femmes, 400 entreprises du département sont invitées à suivre un dispositif gouvernemental pour ajuster ces inégalités. Les femmes gagnent 22% de moins que les hommes dans le Haut-Rhin à compétence égale.

Le Haut-Rhin doit accélérer le pas en matière de lutte contre les inégalités femmes-hommes sur les salaires. Les entreprises de + de 50 salariés doivent faire des efforts. Ce mardi matin, en préfecture à Colmar, a eu lieu une réunion d'information sur le sujet.

Il été présenté le dispositif gouvernemental pour ajuster ces inégalités qui sont très présentes dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Les femmes payées 22% de moins que les hommes dans le Haut-Rhin

Selon des chiffres très récents seules 12% des 400 entreprises haut-rhinoises de + de 50 salariés respectent l'égalité salariale. En 2015 à compétence égale, le salaire moyen de l'homme est de 27 379 euros contre 21 178 euros pour la femme dans le Haut-Rhin.

Cela représente plus de 6.000 euros d'écart sur un an, soit 500 euros, si on compte le salaire mensuel. Une femme gagne 22% de moins qu'un homme à compétence égale.

Explications : les femmes dans le Haut-Rhin occupent des postes moins qualifiés. Il y a 10% des femmes qui sont cadres contre 17% des hommes dans le département.

Obligation de se mettre dans les clous pour le Haut-Rhin

L'égalité femmes-hommes sur les salaires fait désormais l'objet d'une obligation de résultats, c'est le souhait du gouvernement. Les entreprises ont l'obligation désormais de remplir l'index égalité hommes-femmes, c'est à dire dévoiler les salaires de chaque employé et de voir si il y a des disparités.

Obligation de publier ses résultats sur leur site internet. Si les entreprises ne sont pas dans les clous, elles ont trois ans pour mettre en place un rattrapage salarial.

En cas de non-respect, elles devront payer des pénalités : 1% de la masse salariale .

L'an dernier, 156 mises en demeure ont été envoyées. Seules 12% des 400 entreprises haut-rhinoises respectent l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes.