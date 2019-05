Églantine Eméyé dénonce le vol du macaron "handicapé" de son fils hospitalisé à Hyères

L'animatrice télé Églantine Eméyé pousse un coup de colère : il y a quelques jours, on lui a volé le macaron "handicapé" qu'elle a dans sa voiture pour son fils autiste et handicapé hospitalisé à Hyères (Var). Sur France Bleu Provence, l'animatrice se dit "indignée".

Hyères, France

C'est via un message posté sur Twitter qu'Églantine Eméyé a annoncé le vol du macaron "handicapé" dans sa voiture il y a quelques jours à Paris. Ce macaron qui sert pour son fils Samy, 13 ans, autiste et polyhandicapé. L'animatrice télé se dit "indignée" et "choquée" par ce vol. Elle a été très surprise quand elle a découvert la vitre brisée de sa voiture.

"Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse vandaliser une voiture pour voler un macaron. Je n'ai pas compris pourquoi. J'espère que la personne qui a fait ça ne va pas s'en servir pour occuper les places pour handicapés."

Je voudrais féliciter la perversité de la personne qui a trouvé malin et sans doute très drôle de fracasser ma voiture pour voler le macaron handicapé de mon fils #indignation#honteavous#betisepic.twitter.com/MZMoptXN8z — ÉMÉYÉ Églantine (@Eglantine_EMEYE) May 6, 2019

Cette fois-ci Églantine Eméyé n'était pas avec son fils. Il vit loin d'elle, faute d'avoir trouvé un établissement adapté en région parisienne. Il est hospitalisé à Hyères, dans le Var, c'est à dire à 900 kilomètres de Paris.