Eglise : trois arrivées dans le diocèse de Coutances et Avranches

"Troix arrivées d'un coup, ce n'est pas tous les jours qu'on vit cela". Laurent Le Boulc'h l'évêque du diocèse de Coutances-Avranches a présenté ce mardi 25 mai "les nouvelles forces vives" qui s'installeront dans le département de la Manche à partir de septembre 2021.

Un prêtre de la communauté Saint-Martin va devenir pour un an recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel. Une religieuse du Carmel Saint-Joseph va rejoindre les soeurs installées à Sainte-Mère-Eglise, pour porter le projet de l'Eglise de "Grange de la paix", un "projet d'éducation à la paix par la rencontre et l'intériorité". Tous deux prépareront notamment l'arrivée de plusieurs membres de leurs communautés religieuses, prévues pour septembre 2022.

L'abbé Marc Vacher, curé de paroisse à Montrouge actuellement, dans le diocèse de Nanterre, vient renforcer le contingent de prêtres diocésains manchois. Il est nommé vicaire à Cherbourg.

Laurent Le Boulc'h a fait appel à la communauté Saint-Martin pour animer le sanctuaire du Mont-Saint-Michel à partir de septembre. Don Maurice Franc, un des prêtres de la communauté, sera, pour un an, recteur du sanctuaire, c'est-à-dire de l'église du village, de la librairie, du lieu d'accueil des pélerins et désormais également du prieuré d'Ardevon.

Or cette communauté est souvent jugée conservatrice : ces prêtres portent la soutane et certains de ses représentants se sont engagés dans des combats comme la lutte contre le mariage pour tous. Cette nomination suscite donc des inquiétudes au sein même de la communauté catholique.

"C'est un choix", explique l'évêque Laurent le Boulc'h, un choix pour lequel il a consulté les prêtres des paroisses du diocèse, un choix guidé par "le dynamisme de cette communauté", raconte-il, par "le fait qu'elle vienne déjà l'été animer le sanctuaire du Mont" et "les retours sont bons dans la trentaine de diocèses où elle est implantée en France".

Cette communauté n'est pas portée par une idéologie qui dirait "on est les meilleurs et toute l'Eglise doit nous ressembler" . Elle a sa sensibilité mais elle se met au service du diocèse et de l'évêque du diocèse. Et c'est bien l'évêque qui est responsable du sanctuaire.