Eglise : un prêtre landais veut vivre son amour avec une femme et va se marier, il quitte ses fonctions

C'est une décision qui est peu fréquente : un prêtre landais de l'Eglise catholique, habitant à Labrit (Landes), a décidé de vivre son amour au grand jour en sa mariant avec une femme. Les noces sont prévues le 3 septembre à la mairie de Labrit, révèle ce jeudi 25 août 2022 France Bleu Gascogne. Cette union n'est pas sans conséquence pour lui. Cet ecclésiastique a dû quitter sa paroisse et ne peut plus exercer en tant que prêtre. "Aujourd'hui, il n'a plus d'activités pastorales" confirme le diocèse d'Aire et de Dax, qui se refuse à tout autre commentaire. L'Eglise catholique interdit en effet le mariage des prêtres. Ceux qui ne respectent pas cette règle s'exposent donc à ses sanctions.

Ce prêtre, qui n'a pas souhaité s'exprimer auprès de France Bleu Gascogne, exerçait au sein de la paroisse Saint-Jacques-de-la-Douze-et-d'Albret, qui couvre notamment les secteurs de Roquefort, Labrit, Brocas et Garein. Une fidèle de la paroisse, jointe par France Bleu Gascogne, regrette le départ de ce religieux et estime que l'Eglise devrait autoriser le mariage des prêtres.

Un choix très courageux

Marie-Laurence Chalmel, présidente de l'association Plein jour, qui accompagne les prêtres en souffrance en raison de leur célibat ou même ceux qui ont franchi le pas, estime que le choix de ce religieux landais est "très courageux". "Les prêtres qui font le choix de sa marier savent qu'ils tombent dans l'abîme, qu'immédiatement ils n'ont plus de métier, ils n'ont plus de toit, ils n'ont plus d'argent, ni de prise en charge de leur frais, ils perdent leur statut et se retrouvent jetés dans le grand vide" déplore Marie-Laurence Chalmel.

Marie-Laurence Chalmel, présidente de l'association Plein jour Copier

Son association recueille aussi la parole des compagnes de prêtres, qui vivent souvent dans la clandestinité, leur couple ne pouvant pas vivre au grand jour. "Je suis consterné parce que j'entends la douleur des femmes" explique Marie-Laurence Chalmel. Elle appelle à une prise de conscience et à des changements rapides au sein de l'Eglise catholique : "Il faut absolument que les choses bougent sur la question du célibat. Les prêtres peuvent tout à fait vivre une vie normale, en étant père de famille et pasteur en même temps."