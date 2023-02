131 parlementaires, dont 4 élus des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, ont signé une lettre ouverte adressée au Président de la République. Ils tirent la sonnette d’alarme car "nos petites églises s'effondrent sous nos yeux". En France, 40.000 églises appartiennent aux collectivités, conformément à la loi de 1905. Mais sans plan de sauvegarde et soutien financier, 2.500 à 5.000 de ces édifices pourraient disparaître d'ici 2030, selon un rapport sénatorial de juillet dernier.

ⓘ Publicité

"C'est étouffant"

Sans rénovation, ces édifices sont parfois obligés d'être fermés. C'est ce qu'il s'est produit à Tonnoy (petit village de Meurthe-et-Moselle, au sud de Nancy) en 2017. Après la venue d’un architecte, l'église a été fermée du jour au lendemain pendant plus de 2 ans, le temps de réaliser les travaux. Un événement qui marque, comme le confie Yvon Valette, maire de Tonnoy : “L’église je la connais depuis que je suis tout gosse. Ça fait 64 ans que je suis à Tonnoy, 64 ans qu’elle est en face de moi… Pour moi aujourd’hui elle a le mérite de vivre, d’être entretenue ! Mais à chaque fois dans notre budget ça pèse beaucoup.”

loading

Yvon Valette demande à l'État et aux collectivités d'aider les communes rurales en accordant plus de financements ou subventions. Les travaux de l’église de Tonnoy ont coûté près de 170.000 euros à la mairie. “Qui dit grosse église, dit grosses dépenses. C’est pas parce que vous avez des subventions que vous avez l’argent nécessaire pour refaire tous les travaux.” Seule solution, contracter un emprunt, remboursable sur 20 à 25 ans. “C’est étouffant parce que tous les ans on doit consacrer 8 à 10% du budget [de la commune] pour l’église, pour rembourser les emprunts."

Remettre l'église au centre du village

Ce "patrimoine vivant", témoin de l’Histoire, parfois vieux de plusieurs siècles, on le trouve dans plus de 36.000 villes et villages en France. Michel Fournier, maire des Voivres (Vosges) et président des Maires Ruraux de France, s’inquiète aussi de la préservation des églises, symbole de nos campagnes. “Un village se définit et se définissait autour de son église. D’où l’expression : « Mettre les églises au centre du village ». Beaucoup de nos villages sont concernés par la non-utilisation de l’église en tant que telle.”

loading

Pour lutter contre l’abandon des églises, qu’elles redeviennent signifiantes et utiles. Les mairies y développent donc des activités : concerts, expositions , spectacles, visites , etc.

Il faut plus de financements

Pour le député LR de Meurthe-et-Moselle Thibault Bazin, signataire de la lettre ouverte : “Il est important de prendre conscience qu’on a un véritable défi en France au-delà de la reconstruction de Notre-Dame à Paris suite à l’incendie de 2019. "

loading

Pour sauver ce patrimoine, les 131 parlementaires proposent différentes solutions de financement, notamment de redistribuer le trop plein de dons versés pour les travaux de Notre-Dame à Paris. Le sénateur LR des Vosges Jean Hingray détaille : “On a demandé que les dons supplémentaires soient attribués. Par exemple, aux filières de formations, comme celle de tailleurs de pierre à Remiremont. Mais aussi à la réhabilitation des lieux plus modestes, dans les villages, pour soutenir la ruralité et notre patrimoine.”

loading

Jade Bihan