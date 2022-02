"Le temps n'est pas valorisé dans nos établissements" juge une représentante des Ehpad

La ministre déléguée chargée de l'Autonomie Brigitte Bourguignon annonce ce mardi une double enquête administrative et financière sur le groupe Orpea, accusé de maltraitances envers les résidents de ses Ehpad. Déjà 100.000 exemplaires du livre Les Foyosseurs de Victor Castenet paru la semaine dernière et dénonçant la maltraitance dans les EHPAD d'Orpea ont été vendus. Les nouveaux dirigeants du groupe sont convoqués au ministère de l'Autonomie.

Marie-Pascale Mongaux directrice d'Ehpad à Maromme et correspondante régionale de l'AD-PA, l'association des directeurs au service des personnes âgées, réagissait à ces révélations ce mardi sur France Bleu Normandie: "Les faits rapportés sont, s'ils s'avèrent vrai, extrêmement graves et évidemment, doivent être condamnés par la justice. Mais (...) ça ne fait que finalement révéler à nouveau tous les manques du secteur des personnes âgées" .

"Aujourd'hui -juge celle qui est aussi directrice d'Ehpad à Maromme en Seine-Maritime- il faudrait 10 professionnels pour 10 personnes âgées et aujourd'hui, on est en moyenne à 6 pour 10. Et à domicile c'est la même chose. On vient d'avoir un tarif plancher à 22 euros par heure à domicile, alors que tout le monde sait qu'il faudrait au moins 30 euros". Marie-Pascale Mongaux reconnaît enfin que des moyens ont été alloués depuis 2018 et la loi de financement de la Sécurité sociale: "On voit là une forme de médicalisation qui a été faite, mais je pense aussi qu'il faut aussi de l'aide à la personne, des gens qui s'occupent des résidents, du temps pour faire une toilette (...) Il faut absolument que l'Etat finance beaucoup plus le temps et nous allons déposer une demande dès aujourd'hui au président de la République".