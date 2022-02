EHPAD : chez Korian dans le Nord, 4,50 euros par jour pour les repas des résidents, affirme la CGT

Après Orpea, Korian. A la suite des révélations du journaliste Victor Castanet, dans son livre "Les Fossoyeurs" sur les pratiques dans les EHPAD d'Orpea, l'avocate qui mène la plainte collective des familles de personnes âgées victimes de maltraitance assure avoir reçu des dizaines de témoignages identiques chez Korian, premier groupe de maisons de retraite en France, qui compte près de 300 établissements.

Nour-Eddine Aghanbou, délégué CGT chez Korian dans le Nord, travaille dans un EHPAD à Lille, dans le quartier de Wazemmes. Ce qui est aujourd'hui sur la place publique, il le dénonce depuis des années : "c'est une maltraitance institutionnelle, c'est l'institution qui pousse les soignants, qui ne sont en aucun cas maltraitants et font un travail remarquable, à commettre ces actes".

On dirait des menus enfants

Le représentant syndical prend des exemples concrets : "pour la cuisine, le budget est de moins de 4,50 euros par jour par résident. Pour tous les repas, y compris les collations. Il arrive qu'on ne puisse pas donner un jus d'orange, car ça dépasse le budget". Dans ce cas, arrive-t-il que certains résidents ne mangent pas à leur faim ? "Bien sûr, certains stagiaires nous disent même qu'on dirait des menus enfants, tellement il y a peu à manger. C'est un scandale". Selon lui, les résidents payent aux alentours de 3.000 euros par mois, et cela peut monter jusqu'à 5.000 ou 6.000 en région parisienne.

Nour-Eddine Aghanbou, délégué CGT chez Korian dans le Nord, dénonce une "maltraitance institutionnelle" au sein du groupe privé © Radio France - Cécile Bidault

Nationalisation des EHPAD ?

Nour-Eddine Aghanbou espère que la polémique actuelle fasse changer les choses : "nos aînés, on doit les respecter. Ce n'est pas au privé d'investir dans ce secteur. Nous, on milite pour la nationalisation de ces EHPAD. On ne peut pas faire de bénéfices sur le dos des aînés et des soignants".

Ca fait très mal, parce qu'on aime notre travail

En cette période troublée, les révélations sur la maltraitance dans les EHPAD ne sont pas toujours bien vécues par les salariés des établissements. Nous avons recueilli trois témoignages, anonymes, d'aide-soignantes d'EHPAD publics dans les Hauts-de-France. "Ca fait très mal", dit l'une qui craint l'amalgame, "parce qu'on aime notre travail".

On a l'impression de travailler à la chaîne

Le problème central, c'est le manque de moyens et d'effectifs, et de nouvelles tâches comme l'informatique et la logistique qui se sont ajoutées. Ce qui conduit à des situations intenables selon une autre salariée : "l'aide-soignante peut distribuer, servir, donner à manger, débarrasser, en une heure, sur un étage de 35 personnes, avec 11 résidents qui mangent en même temps. On court, on a l'impression de travailler à la chaîne".

La maltraitance, elle est aussi psychologique

Pour elles, il faudrait un soignant pour un résident, là où elles sont plutôt à un pour dix. Et si elles récusent le terme de maltraitance physique, elles reconnaissent qu'elles ne peuvent pas faire le travail comme elles le voudraient : "être aide-soignante, ce n'est pas seulement faire les soins. C'est aussi prendre cinq minutes pour discuter avec les résidents. Ce temps-là, on ne l'a plus. La maltraitance, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychologique, car on ne leur consacre pas assez de temps".

Je suis chagriné qu'aucun candidat à la présidentielle n'aborde le sujet

Ces témoignages, les directeurs d'EHPAD les entendent tous les jours. Serge Gunst, représentant dans les Hauts-de-France de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), reconnaît que "la maltraitance institutionnalisée existe. Mais les faits dénoncés dans le livre sont graves et doivent être sanctionnés. Ils relèvent de l'exception, et d'un système qui a consisté à ce que l'Etat accepte que la prise en charge de la personne âgée soit commercialisée, et qu'il y ait un système de rendement aux actionnaires".

Mais selon lui, le manque de moyens touche tout le monde, établissements privés comme publics : "je suis fondamentalement chagriné qu'aucun candidat à la présidentielle n'aborde le sujet. Ca prouve un malaise avec cette problématique du vieillissement".

Il y a une forme d'hypocrisie

On en revient toujours à la problématique première : le manque de moyens. "La prise en charge de la personne âgée n'est pas satisfaisante", pointe Serge Gunst, "par exemple dans mon établissement, on a 20 minutes pour faire la toilette, moi qui suis valide, je mets une demi-heure. Ce n'est pas une maltraitance où je rationne les couches, où je ne donne pas le repas, où je fais payer le verre d'eau, mais il y a une forme de maltraitance, que l'on dénonce depuis des années. Il y a une forme d'hypocrisie".