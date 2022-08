Ehpad de Lorcy dans le Loiret : la justice maintient l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents

Suite à deux inspections à l'Ehpad "l'Hostellerie du château" de Lorcy, le conseil départemental du Loiret et l'ARS avaient interdit à l'établissement d'accueillir de nouveaux arrivants en attendant des améliorations. Saisi en référé, le tribunal administratif d'Orléans confirme cette interdiction.

En juillet dernier, suite à deux inspections réalisées par le conseil départemental du Loiret et l'Agence régionale de santé, des dysfonctionnements avaient été révélés au sein de l'Ehpad de Lorcy, propriété du groupe Bridge, gestionnaire de plusieurs Ehpad, notamment dans le Loiret. Des problèmes suffisamment importants, dans l'accueil et le suivi des 42 résidents, pour que les deux autorités en charge des Ehpad décident d'interdire à l'établissement d'accueillir de nouveaux résidents, dans l'attente d'une décision définitive.

Le groupe Bridge avait saisi le tribunal administratif d'Orléans en référé, pour contester cette mesure. Celui-ci vient de rejeter sa demande et confirme, donc, l'interdiction de procéder à de nouvelles admissions. Il s'agit d'une décision temporaire, en attendant que l'établissement apporte la preuve qu'il a corrigé les dysfonctionnements pointés dans le rapport établi suite aux deux inspections.

Les admissions bloquées pendant un mois au moins

Le tribunal administratif demande cependant au département et à l'ARS de réexaminer la possibilité pour l'Ehpad de Lorcy de procéder à de nouvelles admissions d'ici un mois. La résidence "l'Hostellerie du Château" doit en effet répondre à ses deux autorités de tutelle, et prouver qu'elle a corrigé les problèmes pointés dans le rapport qui avait été établi à la suite des deux inspections des mois de mars et avril.

A l'époque, des problèmes dans le suivi médical des résidents avaient été pointés, l'absence de traçabilité de certains médicaments, ainsi qu'un manque de personnel avaient été pointés, au point que la sécurité des résidents n'était pas assurée, aux yeux du conseil départemental du Loiret et de l'ARS.

L'Ehpad de Lorcy avait jusqu'à la fin du mois de juillet pour montrer que des changements avaient été apportés, sous peine de se voir forcer à fermer. "On n'en est pas là mais la procédure est engagée" avait averti le président du conseil départemental Marc Gaudet, au micro de France Bleu Orléans.