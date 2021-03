Les mesures sanitaires viennent d'être assouplies dans les ehpad et les résidences pour personnes âgées de France. Une bouffée d'air frais pour les résidents et les proches.

Ehpad Debrou : les résidents et leurs proches savourent l'assouplissement des mesures sanitaires

C'est un retour à une vie quasi-normale pour les habitants de la résidence Debrou de Joué-lès-Tours. Depuis le début de la semaine, les mesures sanitaires ont été assouplies pour l'ensemble des résidents vaccinés et non vaccinés de la résidence. Un bonheur retrouvé.

Après des semaines enfermées, Josette est sortie pour la première fois depuis des semaines, dans le jardin de la résidence. Installée dans son fauteuil, la résidente est poussée par son amie depuis plus de 20 ans, Dani. "Aujourd'hui, cela va mieux, mais d'être enfermée n'a pas été facile", précise-t-elle avec une grande émotion. Désormais, avec un protocole sanitaire abaissé, Josette peut désormais profiter à sa guise des fleurs du jardin.

Je restais à la porte pour discuter avec elle

Autre assouplissement : la possibilité de faire entrer les proches dans les chambres. Pour cela, Laurent, qui vient voir sa mère, doit tout d'abord désinfecter ses mains à l'entrée de la résidence, inscrire son nom sur un registre et récupérer un masque pour Monique, sa mère de 81 ans. "On arrivait à saturation. Depuis Noël, je ne pouvais pas pénétrer dans la chambre de ma mère. Je restais à la porte pour discuter avec elle. Je ne pouvais rester plus de 20 minutes", assure Laurent.

"Ce n'était pas facile de rester seul pendant de longues semaines. Aujourd'hui ce n'est que du bonheur", sourit Monique derrière son masque. "On va pouvoir prendre un café ensemble", ajoute Laurent qui doit tout de même respecter les deux mètres de distance.

Le seul souhait de Monique, désormais, est de sortir pour voir tous ses proches autrement que sur les photos accrochés dans sa chambre. Pour cela, il faudra encore attendre la fin de la pandémie. Mais il y a une envie qu'elle peut déjà combler : manger des fruits de mer. Et cela devrait se faire dès la semaine prochaine avec la première sortie de Monique dans sa famille.

Une période d'isolement pour les non-vaccinés

Pour les résidents non vaccinés, ils ont le droit aussi de passer un séjour au sein de leur famille. En revanche, ils auront obligation de s'isoler 7 jours dans leur chambre et effectuer un test PCR à leur retour.