Ehpad : la musique pour briser l'isolement des personnes âgées

Pour lutter contre l'isolement des personnes âgées à la maison de retraite de la Bucaille, à Cherbourg, Marine Boudet a décidé d'organiser des concerts.

Aide médico-psychologique, elle avait déjà mis en place des appels via Skype pour permettre aux personnes âgées de préserver le lien avec leurs familles,.

"Les résidents sont enfermés dans leur chambre toute la journée"

Pour aller plus loin et apporter de l'animation aux "résidents enfermés dans leur chambre toute la journée", Marine Boudet leur a proposé des concerts. "On avait déjà mis en place une chorale, des groupes venaient souvent jouer. Donc pour éviter l'ennui, j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire venir des solistes dans le jardin ou dans le parking pour que les résidents puissent en profiter."

Les aînés n'attendent plus les visites, mais de la musique

Andrée a 87 ans, elle est arrivée à la maison de retraite en janvier 2018 : "Vous savez, moi je suis solitaire, très pensive, j'écris des poèmes alors _je n'ai pas à me plaindre du confinement_." Ces solistes qui vont venir jouer, ça va être impeccable. J'adore les chansons. Ça met de l'animation. Merci."

À 92 ans, Micheline est à la maison de retraite de la Bucaille depuis près de 3 ans. Ce concert, elle ne va pas le rater : "le projet de musique dans le jardin est très satisfaisant. Les chansons rappellent la jeunesse, les souvenirs d'enfance, c'est un plaisir. J'aimerais bien entendre "Mon Vieux" de Daniel Guichard, "Ma France" de Jean Ferrat et "La Petite Église" d'André Claveau..."

"Un public gratifiant, chanteur"

Celle qui va ouvrir le bal ce mercredi 8 avril, sous les fenêtres de nos ainés, c’est Catherine Dargent. Une chanteuse cherbourgeoise habituée à se produire dans des maisons de retraite et des hôpitaux.

C'est un public gratifiant, chanteur, qui connaît très bien la chanson française. Pour moi ça va changer parce que je vais voir des personnes, c'est un cadeau. Et puis pour eux, ça va être de l'oxygène, j'espère!

Vous êtes soliste? Musicien, chanteur... Participez aux concerts à la maison de retraite de la Bucaille en contactant Marine Boudet sur Facebook.