L'intersyndicale représentant les salariés des maisons de retraite du public comme du privé a manifesté ce mardi, un peu partout en France. Des rassemblements ont eu lieu en Béarn et en Bigorre, à Orthez, à Oloron, à Monein, à Tarbes et à Pau.

Pau, France

Les personnels des Ehpad ont montré leur mécontentement dans la rue, ce mardi, à l'appel d'un mouvement national de l'intersyndicale CGT, CFDT, Unsa, CFTC et FO. Ils ont été rejoints par plusieurs syndicats de retraités et même soutenus par des directeurs d'établissements. La colère et le constat sont unanimes : les employés demandent davantage de moyens pour assurer les tâches quotidiennes.

Pour Camille, sa Résidence du Bosquet à Morlaas a tourné avec un effectif réduit, ce mardi, comme un dimanche. Copier

Plus de 200 personnes se sont retrouvées devant le siège de l'ARS, l'agence régionale de santé, boulevard Tourrasse à Pau. Une délégation de représentants syndicaux a été reçue dans les locaux de l'ARS.

L'ARS rappelle les investissements réalisés dans la région

L'Agence régionale de Santé assure que de nouvelles places en Ehpad ont et vont être créées dans la région Nouvelle-Aquitaine. Entre 2012 et 2016, l'ARS compte 5 344 places nouvelles, et entre 2018 et 2021, il est prévu à ce jour de créer plus de 1 300 places d’hébergement permanent. Par ailleurs, toujours selon un communiqué de l'ARS, les équipes au sein de ces Ehpad ont été renforcées. Depuis 2012-2013, 123,2 millions d’euros de financements nouveaux ont été attribués. Cela a permis de créer plus de 16 000 postes de personnels soignants (aides-soignants, infirmiers, médecin coordonnateur).

Des résidents solidaires du mouvement

Le mouvement a été suivi à Sauvagnon notamment, où une cinquantaine d'agents travaillent à la Résidence du Luy de Béarn. Certes, la continuité des soins a été assurée, mais ils portaient un brassard en signe de protestation. Les résidents, comme Clara, qui est arrivé il y a deux ans, se montrent solidaires de ceux qui s'occupent d'eux tous les jours.

"Ce n'est pas normal que les gens courent comme cela pour travailler" — Clara, une résidente Copier