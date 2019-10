Bien-être dans les EHPAD : la coiffure pour aider les personnes âgées à se sentir mieux

Dijon, France

Quand on parle d'Ehpad, la maltraitance et le manque d'effectif pour s'occuper de nos aînés reviennent régulièrement. Mais il existe aussi des petites choses qui contribuent au bien-être des personnes âgées, sans passer par les médicaments. Aller chez le coiffeur est un geste simple qui fait du bien.

C'est plus qu'une simple coupe

Odette a 82 ans, elle réside l'EPHAD des Hortensias de Valmy gérée par la mutualité française. Ce mardi, elle est venue se faire coiffer par Johanna, coiffeuse à domicile qui vient au salon de l'établissement une fois par semaine. Au shampoing comme à la coupe, Odette est heureuse : "cela nous soulage, on en en avait besoin. Vous savez quand on souffre on se laisse aller : là ça nous relève un peu." Elle en sort souriante, avec son brushing.

Ecoutez notre reportage au salon de coiffure de l'Ehpad des Hortensias :

"Cela nous soulage, on en avait besoin" Copier

"Le patient en Ehpad : ce n'est pas que le patient et son médecin," explique le directeur de l'établissement

Selon Maguy, animatrice à l'Ehpad, cela va bien plus loin qu'une simple coupe. L'estime de soi est très importante chez les personnes âgées, "il faut prendre soin de soi jusqu'au bout car si on ne s'aime plus on n'a plus envie de faire des choses," explique-t-elle. Cela fait parti du bien-être général, selon Jean-Baptiste Bouveret le directeur : "le patient en Ehpad, ce n'est pas que le patient et son médecin. Il y a le côté médical qui est important et qui doit être fait dans les règles de l'art, on est contrôlé pour ça. Il faut aussi prendre en compte l'aspect social des résidents : leurs relations avec les soignants, leur proches, il ne faut pas penser qu'à un champ. "