Ehpad : le gouvernement annonce un vaste plan de contrôle des 7.500 établissements de France en deux ans

A la suite du scandale mis à jour par le livre-enquête Les Fossoyeurs faisant état de maltraitances dans certaines maisons de retraite du groupe Orpea, le gouvernement a annoncé mardi un "vaste plan de contrôles" des 7.500 Ehpad en deux ans. L'objectif est de "prévenir les maltraitances" et la plan débutera par les établissements qui "ont été signalés" et sera "accompagné d'un renforcement pérenne et significatif des moyens humains des agences régionales de santé (ARS) dédiés aux contrôles", a annoncé le secrétariat d'Etat à l'Autonomie dans un communiqué.

Cette annonce intervient alors que les syndicats CGT et FO ont appelé à la grève ce mardi dans les Ehpad du groupe Orpea et les cliniques de sa filiale Clinea. Ils réclament de meilleures conditions de travail et de prise en charge des personnes hébergées. Dans le livre-enquête Les Fossoyeurs, le journaliste Victor Castanet a révélé des cas de maltraitances dans certains établissements : des repas rationnés, des patients laissés plusieurs heures dans leurs excréments, etc. Le livre décrit un système où tout est rationné pour améliorer la rentabilité du groupe.

Plus récemment, l'émission Cash Investigation sur France 2 dénonçait également certaines pratiques dans les Ehpad du groupe Korian. Elise Lucet et son équipe ont voulu "révéler les méthodes" du groupe d'Ehpad privés "pour maximiser leurs bénéfices, souvent au détriment du bien-être des résidents et des conditions de travail de leurs salariés".