Ehpad : le groupe Orpea passe sous le contrôle de la Caisse des dépôts, bras financier de l'État

Orpea passe désormais sous le contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, bras financier de l'État, annonce ce mercredi le gestionnaire des maisons de retraite à l'Agence Radio France. Un accord de principe "sur le plan de restructuration financière" a été trouvé entre Orpea, ses créanciers et la Caisse des dépôts. Il prévoit que le groupement composé de la Caisse des dépôts et d'assureurs et mutualistes, tels que la Maif et la MACSF, devienne l'actionnaire majoritaire d'Orpea, avec 50,2% du capital. Dans les faits, la Caisse des dépôts détiendra 28% du capital, précise une source proche du dossier à l'Agence Radio France.

Cet accord prévoit également "la conversion en capital de l'intégralité des dettes financières non sécurisées portées par Orpea, correspondant à une diminution de l'endettement brut du groupe d'environ 3,8 milliards d'euros". Cet accord de principe "répond aux objectifs d'Orpea d'atteindre une structure financière soutenable", précise le groupe. Selon le communiqué de presse, "ces opérations doivent permettre de garantir l'équilibre financier futur du groupe, avec une réduction de près de 60% de son endettement net". Un an après la sortie du livre-enquête de Victor Castanet "Les Fossoyeurs" , l'entreprise privée spécialisée des Ehpad est endettée à hauteur de 9 milliards d'euros.

"Gage de confiance dans notre métier et nos professionnels"

"Cet accord nous apporte les moyens financiers nécessaires pour mener à bien notre plan de refondation", salue le directeur général d'Orpea, Laurent Guillot, dans un communiqué de presse. Il explique que ce plan "vise à mettre en place un modèle d'entreprise éthique, vertueux, et de qualité répondant aux grands enjeux de l'accompagnement de toutes les fragilités, et notamment de la dépendance".

Le président du Conseil d'administration d'Orpea, Guillaume Pepy estime que "l'arrivée au capital de l'entreprise" de la Caisse des dépôts "est un gage de confiance dans notre métier et nos professionnels".