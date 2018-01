Châteauroux

Les EHPAD au bord de la rupture ? Une intersyndicale quasi unanime et en tout cas inédite (regroupant CGT, CFDT, FO, Unsa, CFTC, CFE-CGC et SUD) a lancé un appel à la grève et à la manifestation dans toute la France ce mardi 30 janvier. Les syndicats réclament plus de moyens financiers, matériels mais surtout humains. Leur revendication-phare : "un agent par résident".

Châteauroux, Bourges, Vierzon, Saint-Amand-Montrond

Dans l'Indre, une grande mobilisation a lieu à Châteauroux à 10h, place de la Victoire et des Alliés devant la préfecture. Dans le Cher des rassemblement sont prévus devant les EHPAD de Bourges (Taillegrain) et Vierzon EHPAD (La Noue) à 14h et ce matin à 10h devant l'EHPAD de Saint-Amand (La Croix-Duchet).