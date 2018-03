Une fois de plus après la mobilisation du mois de janvier, tous ceux qui soignent les personnes âgées sont appelés par une intersyndicale à descendre dans la rue ce jeudi, pour réclamer des moyens alors qu'une réforme du financement des Ehpad est en cours d'élaboration.

Contre la "maltraitance institutionnelle"

Salariés des établissements d'hébergement pour personnes âgées (les Ehpad) et de l'aide à domicile, mais aussi des hôpitaux gériatriques, des unités de soins longue durée et des maisons de retraite non médicalisées : ils se rassembleront devant le ministère de la santé à Paris en début d'après-midi, à l'appel de 10 syndicats et de l'association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA).

Partout en France ils sont appelés à des rassemblements et des débrayages pour dénoncer le manque d'effectifs, source de "maltraitance institutionnelle". Un appel relayé par la CNI (coordination nationale infirmière). L'intersyndicale entend poursuivre la mobilisation inédite entamée avec succès le 30 janvier contre les toilettes et les repas expédiés, la perte de sens de personnels "épuisés" et trop débordés pour s'occuper dignement des aînés, selon Mireille Stivala (CGT).

Des députés proposent de doubler le nombre de soignants

Parmi ses revendications : "Un financement pérenne et solidaire de l'aide à l'autonomie", de meilleurs salaires ou encore un ratio d'un personnel pour un résident contre 0,6 en moyenne actuellement. "La France n'a pas les moyens budgétaires de garantir" ce taux, a rétorqué mardi la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a toutefois annoncé qu'elle recevrait l'intersyndicale à une date non précisée.

Par ailleurs, une mission d'information parlementaire propose de doubler le ratio d'aides-soignants et infirmiers dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad), dans un rapport publié mercredi. L'idée évoquée est, dans un délai de "quatre ans maximum", d'arriver à 60 équivalents temps plein pour 100 résidents. Cette nouvelle "norme minimale" serait opposable, c'est-à-dire contraignante.

La réforme du financement divise

Le rapport propose par ailleurs de suspendre le volet "dépendance" de la réforme du financement en attendant une réforme "plus complète" et "mieux évaluée". Votée sous le précédent quinquennat et poursuivie par l'actuelle majorité, cette réforme vise à faire converger sur sept ans (2017 à 2024) les budgets des Ehpad publics et ceux du privé.

De l'aveu-même de la ministre, ce texte dans sa forme actuelle va entraîner des pertes de recettes pour "20 à 25%" des établissements. "Des effets négatifs" qu'elle a promis de supprimer grâce aux pistes qu'un médiateur doit lui rendre à la fin du mois.

Dans l'ensemble de mes réflexions, mon fil rouge sera la qualité au service d'une prise en charge préservant la dignité des personnes. — Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) March 13, 2018

Le coût moyen mensuel d'hébergement en Ehpad est de 1.949 euros pour les résidents (avant éventuelles aides publiques), alors que le niveau de vie médian est selon l'Insee de 1.705 euros par mois pour les plus de 75 ans, soulignent les députées.