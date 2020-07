Entre chaleur et Covid-19, la double peine pour les Ehpad mayennais

Une année 2020 avec des airs de combat sans fin dans les Ehpad : alors que la crise sanitaire fait toujours planer la menace du virus sur les plus âgés, et après deux mois de confinement, c'est désormais la chaleur qui demande au personnel soignant et résidents de s'adapter. Avec le mercure qui dépasse les 30 degrés dès ce jeudi en Mayenne, comme dans de nombreux autres départements, les équipes redoublent de vigilance.

La clim, mais pas de ventilateurs

Dans la maison de retraite de Saint-Aignan-sur-Roë, le directeur adjoint est plutôt serein : suite à des rénovations, "tous _les espaces collectifs sont climatisés_, ainsi que les chambres situées au deuxième étage, explique Aurélien Balzeau. Ça nous permet de respecter les distanciations entre les résidents de différents secteurs".

"On a _interdiction d'avoir des ventilateurs pour les groupes avec le coronavirus_, alors on privilégie les brumisateurs notamment sur les bras", indique Corinne Houlliot, assistante de soins. "On en a laissé quelques uns à disposition dans un espace sécurisé en cas de besoin, qui ne peuvent être utilisés que lorsque le résident est seul, précise le directeur adjoint. Ça demande de redoubler de vigilance quand les familles viennent".

Les équipes doublement mobilisées

"Ce n'est pas évident, on a deux situations difficiles à gérer avec les mêmes effectifs qu'avant", estime Aurélien Balzeau. Sans compter que la chaleur impacte davantage les soignants en pleine crise sanitaire : "tout prend plus de temps avec la désinfection et les gestes barrières, les masques apportent de la chaleur donc ce n'est pas très agréable". "On ne peut plus utiliser les brumisateurs pour nous rafraîchir, ajoute Corinne Houlliot, puisque _le masque n'a pas la même résistance au virus quand il est humide_".

Les résidents sont désormais habitués aux activités en intérieur : après deux mois de confinement, ne pouvoir profiter du jardin que tôt le matin n'est pas si compliqué. _"_Si le mercure grimpe, on restera dans nos chambres ! lance Anna. Quand on nous dit de ne pas sortir, on ne le fait pas". "On arrive plutôt bien à faire respecter les mesures aux résidents, conclue Aurélien Balzeau. Avec les familles, il y a parfois des choses qui nous échappent".