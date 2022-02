Ehpad Orpea : auditionnés, les dirigeants suscitent réactions "outrées" et "déception" des députés

"Il y aurait un système Orpea consistant à optimiser le profit pour rationner nos prestations. Je vous l'affirme : ce système n'existe en aucun cas à Orpea", a affirmé Philippe Charrier, le PDG du groupe, devant la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, ce mercredi, contestant les informations rapportées dans le livre enquête "Les fossoyeurs" de Victor Castanet. "Le vrai système Orpea, c'est qu'à tous les niveaux on essaie de prendre soin des personnes qui nous sont confiées", a ajouté le successeur d’Yves Le Masne, limogé dimanche. "Vous avez en Orpea un leader mondial. La France n'en a pas beaucoup. Les plus belles entreprises sont fragiles", a-t-il insisté, appelant à ne pas "détruire les plus belles entreprises avec des allégations".

"Erreur humaine"

Également auditionné, le directeur général France du groupe, Jean-Christophe Romersi, a reconnu que des faits révélés dans le livre de Victor Castanet "ont pu se produire, mais ils relèvent de l'humain, de l'erreur", a-t-il assuré. "Un système organisé pour conclure à un fonctionnement déshumanisé (...) ne correspond absolument pas à ce que nous prônons depuis des années", a-t-il ajouté.

Plusieurs députés présents ont fait part de leur "indignation" et de leur "écœurement" face aux deux dirigeants qui se sont appliqués à rappeler la réglementation et à contourner les questions sur les aspects financiers du scandale. "Nous connaissons le secteur", a notamment relevé, ironique, le rapporteur de la commission, Thomas Mesnier, "c'est ici que sont votés chaque année tous les crédits que vous avez décrits". "De vous aujourd’hui, on attendrait au moins des excuses et sans doute un début de remise en cause. J’entends seulement du déni", a dénoncé le député La France insoumise François Ruffin.

"J'espérais de vous transparence et humilité, que vous devez aux contribuables français et à leurs familles. Mais honnêtement quelle déception ! J'assiste à une mascarade, où tantôt vous brandissez votre cahier des charges et vos éléments de langage insipides, tantôt ce sont vos collaborateurs qui vous servent de bouclier, avec l'arrogance même de nous expliquer le fonctionnement de la dépendance", a pour sa part déploré Laetitia Romeiro-Dias (LREM).

391 évènements indésirables signalés en 2021

"Il y avait l’équivalent de 0,70 personnel pour un résident en 2021 dans les Ehpad Orpea", a notamment assuré Jean-Christophe Romersi, alors que l’enquête de Victor Castanet accuse le groupe de réduire volontairement sa masse salariale pour faire des économies.

En 2021 toujours, "nous avons déclaré 391 évènements indésirables, dont 36 suspicions de maltraitance", a complété le directeur général France. "Concernant les signalements et les actes de maltraitance suspectés, nous signalons aux ARS et aux départements toute suspicion", a juré Jean-Christophe Romersi. "Il est de notre devoir et responsabilité d'écarter le salarié temporairement. Les signalements font l'objet de formulaires de déclaration très précis", a-t-il défendu.

"La représentation nationale, je vous le dis franchement, est déçue par la qualité de vos réponses - ou de l'absence de réponses. Je ne vous cache pas non plus ma déception", a conclu la présidente Fadila Khattabi, qui s'est "réjouie" de l'ouverture d'une double enquête administrative (Igas et IGF) et de l'audition prochaine de Victor Castanet, auteur de l'enquête.