"Sans bouclier tarifaire, c'est la cessation de paiement" alerte la présidente du réseau Ehpad Pays basque

Face à l'augmentation spectaculaire des prix des énergies, l es responsables des EHPAD demandent au gouvernement de maintenir un bouclier tarifaire . La revendication est déjà remontée à l'Agence Régionale de Santé, aux députés et au Conseil Départemental. La facture risque d'être multipliée par quatre ou cinq en 2023 selon les dates d'échéances des contrats de chaque établissement. "Les résidents des Ehpad et le département ne pourront pas assumer" a expliqué ce jeudi sur France Bleu Pays Basque Frédérique Harivongs, la présidente du réseau des EHPAD du Pays basque. Elle est aussi directrice de la maison de retraite d'Arcangues.

Le coût des énergies augmente et les Ehpad ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Est-ce que bientôt ça va être plus cher pour les résidents ?

Frédérique Harivongs: Cela va impacter le prix de journée, mais nous n'aurons pas de compensation complète. Il faut préciser que notre réseau englobe huit Ehpad privés, 29 associatifs et trois publics. Le coût de l'hébergement pour certains est fixé par le Conseil Départemental. L'augmentation pourrait être de 150 euros par mois par résident. Il ne faut pas oublier que nos établissements sont le lieu de vie de résidents. Ils touchent des aides et des allocations au logement donc il faut un bouclier tarifaire pour protéger ces personnes de cette augmentation. Actuellement, à Arcangues, nous payons environ 60.000 euros par an, gaz et électricité. Si nous appliquons les tarifs communiqués début octobre, nous serions à plus de 255.000 euros.

Est-ce que cela peut changer, comment ?

Nous demandons à l'État de maintenir un bouclier tarifaire. C'est remonté par les députés, par le Conseil Départemental et par l'ARS parce que les résidents ne pourront pas assumer. Le Département ne pourra pas non plus assumer cette augmentation. S'il n'y a rien de fait, certains Ehpad seront en cessation de paiement, car nous ne pourrons pas assumer un prix multiplié par quatre car il y a aussi l'augmentation de l'alimentation, et d'autres services dont nous avons besoin.

Est-ce que dans un Ehpad aussi, on peut faire des économies d'énergies comme le préconise le gouvernement ?

Non ! Vous vous rendez bien compte que la moyenne d'âge est de 89 ans. Les résidents sont en perte d'autonomie, avec parfois de grandes pathologies. Il est impossible de maintenir à 19 degrés, donc les économies, nous les cherchons ailleurs. Les pistes ne seront qu'à très longs termes et cela va être très compliqué.

Dans votre secteur, beaucoup revendiquent une loi "Grand-âge". Sans un réel plan pour nos anciens, on va droit dans le mur ?

Nous allons droit dans le mur puisque cette loi, nous l'attendons depuis de nombreuses années. Elle est systématiquement reportée malgré tous les soutiens que nous avons. On nous dit qu'il y a en besoin, mais cette loi n'arrive toujours pas.

Dans vos Ehpad avez-vous toujours des difficultés à recruter ? Comment changer cette situation ? Par des formations internes ?

Ces formations ne sont pas suffisantes. Les primes du SÉGUR ne sont pas encore versées dans tous nos établissements. Les crédits donnés à mes collègues ne suffisent pas non plus. Il va falloir réfléchir à l'image de la gériatrie et que certaines personnes arrêtent le "bashing" sur les EHPAD, car nous faisons de belles choses et nous sommes suffisamment attentifs aux personnes qui nous sont confiées.

