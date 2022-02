Scandale des Ehpad : Frédéric Bierry souhaite que les départements reprennent la gestion des établissements

Le scandale Orpea relance l'idée d'une reprise en main totale des Ehpad par les départements. C'est du moins ce que souhaite Frédéric Bierry, le président de la CEA et vice président de l'assemblée des départements de France qui va monter au créneau ce mercredi lors d'une conférence de presse à Paris.

"Aujourd'hui, je pense qu'il faut passer là au temps humain", assure Frédéric Bierry, invité de France Bleu Alsace ce mercredi 16 février. Une gestion plus humaine qui passe selon lui par la reprise du département.

Redonner une fin de vie heureuse

Jusqu'ici les établissements publics sont gérés en co-tutelle par eux et les agences régionales de santé. "On a un temps administratif doublé car avec ce système, il faut une double validation. Cela veut dire qu'au quotidien dans les ehpad, nous passons beaucoup de temps à faire de l'administratif alors qu'il faut s'occuper des personnes âgées et être à leur côté et leur redonner une fin de vie heureuse".

Un expérimentation en Alsace ?

Cette proposition n'est pas nouvelle. Elle avait été déjà faite par l'assemblée des département en 2020 en plein Ségur. Or les premiers contestataires n'étaient autre que les professionnels de santé. Une opposition loin d'être totale pour Frédéric Bierry qui assure que "certains directeurs d'ehpad veulent qu'on leur simplifie la vie. Et on a une qualité de liens ici en Alsace qui faciliterait la quotidien des directeurs". Le président de la CEA se propose d'expérimenter cette démarche pour voir si elle est efficace.