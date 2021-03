Elan de solidarité à Carolles pour une famille du Bangladesh menacée d'expulsion

Un collectif de parents d'élèves et d'habitants de Carolles et Jullouville se mobilise contre l'expulsion d'un couple et de ses quatre filles, la famille Uddin qui vit là depuis deux ans. En une semaine, sa pétition a recueilli plus de 17.000 signatures.

Dans le sud-Manche, la mobilisation pour soutenir la famille Uddin prend de l'ampleur. Ces deux parents, originaires du Bangladesh, sont arrivés en France en 2016 avec leur fille aînée Humayra, aujourd'hui scolarisée en CM2 à Jullouville. Ils ont fui leur pays après que leurs biens aient été spoliés ainsi que pour des raisons médicales. La famille, installée à Carolles depuis deux ans, s'est agrandie : trois de leurs filles sont nées en France. Deux d'entre elles sont en maternelle à l'école Marin-Marie.

Depuis janvier, la famille est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, sa dernière demande de régularisation ayant été rejetée.

17.000 signatures de soutien

Un collectif de parents d'élèves et d'habitants a mis en ligne il y a une semaine une pétition intitulée Sauvons les petites filles de la baie du Mt St Michel et leurs parents menacés d'expulsion. Elle réunit ce 15 mars plus de 17.000 signatures.

Le collectif a également organisé samedi 13 mars une action devant l'école Marin-Marie de Carolles, à laquelle ont participé une soixantaine de personnes et notamment une dizaine d'élus, maires des communes environnantes, mais aussi députés et conseillers départementaux.

Le sort de ces petites filles inquiète

La situation de ces petites filles, scolarisées à Jullouville et Carolles, choque de nombreux parents, à l'origine de cette mobilisation, à l'image de Fanny :

Ce sont des gens qu'on côtoie tous les jours, qui sont intégrés à la vie du village, qui ne demandent qu'à s'y intégrer davantage et quand on est parent et qu'on voit ces enfants, quelle que soit leur origine, on voit ses propres enfants. Il me paraît intolérable d'imaginer que ces petites filles, qui sont en train de se construire en France, soient expulsées.

Cette famille hébergée par le diocèse, est suivie depuis quatre ans par l'association Itinérance sud-Manche. "On voit qu'il n'y a plus beaucoup de possibilités de régulariser les familles qui ont cinq ans de présence sur le territoire et dont les enfants sont scolarisés depuis au moins trois ans. Autrefois, on y arrivait. Maintenant, sur l'ensemble de la Manche, il y a énormément de familles dans cette situation-là et on est un peu désespéré", explique Nicole Launey, de l'association Itinérance sud-Manche et de la Ligue des droits de l'homme.

Un recours a été déposé auprès du tribunal administratif contre cette obligation de quitter le territoire français.