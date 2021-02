Elan de solidarité à Loisin dans le Chablais pour aider la famille dont la maison a brûlé

Une cagnotte, des dons de vêtements et d'objets du quotidien, et des maires des alentours qui recherchent un logement vacant : au lendemain de l'incendie d'une maison à Loisin en Haute-Savoie dans la nuit de vendredi à samedi où vivait une famille, la solidarité est au rendez-vous.

"On a déjà récolté plus de 3 000 euros" en moins d'une journée, montre Laetitia Venner, la maire de Loisin, en Haute-Savoie, dans le Chablais. Et le montant grimpe ; une somme récoltée sur une cagnotte en ligne, mais aussi en argent liquide."Et puis on a fait cette collecte de vêtements - en fait, tous dons possibles -" poursuit l'édile, "et là, on a été débordés. Du coup on refait une permanence ce dimanche" sourit-elle. La solidarité a été au rendez-vous pour venir en aide à la famille dont la maison a entièrement brûlé à Loisin, dans la nuit de vendredi à samedi. Le couple et ses trois enfants sont sains et saufs. Mais leur maison est en cendre, ainsi que toutes leurs affaires.

Ce samedi matin, quelques heures après le sinistre, une voisine lance à la maire qu'il faudrait ouvrir une cagnotte. Ce que l'élue concrétise dans la foulée. S'en est suivi l'appel aux dons, avec beaucoup de présents. "Les gens se sentent touchés parce que c'est quelque chose qui peut leur arriver, c'est ce qu'ils disent" estime Laetitia Venner, "et puis je pense aussi que la période qu"on traverse au niveau de l'épidémie joue un petit peu sur la solidarité".

La solidarité ne s'arrête pas aux frontières de la commune de Loisin. "J'ai fait un appel aux maires des communes avoisinantes pour chercher un logement : deux de mes collègues, de Ballaison et Douvaine, m'ont dit 'c'est possible pour nous, on va se débrouiller'. C'est super !" ajoute la maire Laetitia Venner.

L'incendie a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi - Marie-Claude Suchet