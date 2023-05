Elan de solidarité autour du Commingeois Edouard Dolives, accidenté et bloqué en Thaïlande

C’est un tour du monde qui a viré au drame pour Edouard Dolives, professeur à Merville (Haute-Garonne), près de Toulouse et grièvement blessé pendant une sortie en scooter entre amis lors de la dernière étape de son road trip en Thaïlande, sur l'île de Koh Lanta, alors qu'il profitait de son année sabbatique. Le globe trotteur écope de multiples fractures aux poignets, au bassin et au fémur droit. Problème: son assurance ne couvre plus ses frais depuis trois mois et il doit financer soins et rapatriement. Contacté le 25 mai, le voyageur conserve son sens de l'humour mais prévoit de s'assagir à l'avenir : "j'ai frôlé la mort, ça m'a donné envie de prendre davantage mon temps dans la vie"

40 000 euros de rapatriement

Il y a dix jours, l'accident avait pris de court l'entourage de la victime: "J'ai appris la nouvelle grâce à ma nièce qui l'a vu sur Facebook, au début on ne réalise pas...on passe du rêve au cauchemar" raconte sa mère. L'assurance voyage incluse avec la carte bancaire d'Edouard avait pris fin sans qu'il ne s'en doute.

Rapidement, tout le monde s'affaire autour des parents, incapables d'avancer les 40.000 d'euros de rapatriement et les frais liés aux soins de leur fils : "le jour de l'accident Geoffrey (un ami d'Edouard) est entré en pleurs et m'a dit "on va t'aider", mais je savais qu'ils n'avaient pas cette somme" se souvient la maman.

C'est alors que le groupe d'amis d'enfance du Commingeois a lancé l'initiative d'une cagnotte solidaire rapidement et largement relayée: "on a été très surpris par cet élan de solidarité, Edouard est un vrai rayon de soleil que tout le monde apprécie, et ça se ressent dans la cagnotte" raconte Pauline, son amie.

Le lien de la cagnotte est disponible sur la page Facebook "soutien à Edouard Dolives". Ce vendredi 26 mai à 20h sera organisé un match de foot à Gourdan-Polignan près de Montréjeau. Les bénéfices seront reversés pour financer le retour d'Edouard.