Élan de solidarité en Catalogne Sud pour rénover la maternité suisse d'Elne

L'histoire de la maternité suisse est largement connue en Espagne. Entre 1939 et 1944, près de 600 bébés y ont vu le jour grâce à la persévérance de l'infirmière suisse Élisabeth Eidenbenz. Il s'agissait le plus souvent d'enfants de réfugiés espagnols qui avaient fui le franquisme lors de la Retirada. Et jusqu'à sa fermeture temporaire en avril dernier, par mesure de sécurité, 70% de ses visiteurs venaient de Catalogne Sud.

Un chèque anonyme de 10 000€ venu de Catalogne Sud

Aussi quand ils ont appris la fermeture du site et la nouvelle de travaux de restauration à venir, les Catalans du Sud n'ont pas hésité à répondre à l'appel aux dons lancé par la commune. Rosa Borell, a visité la maternité en 2017 à la suite de quoi elle a prénommé sa fille "Elna", Elne en Catalan, et elle a fait un don. "C'est un bâtiment qui transmet de l'espoir. On doit sauver ce lieu historique." Comme elle un donateur anonyme qui a signé un chèque de 10 000€ pour participer au financement des travaux de restauration.

Des tirelires solidaires dans 50 villes en Catalogne

L'association Amigues de la Maternitat s'est aussi mobilisée. "**On a lancé une campagne de financement participatif, et on a distribué des tirelires solidaires dans une cinquantaine de villes en Catalogne. On les trouve dans les commerces, les pharmacies, les hôtels." décompte Eva Maria Ramos, sa présidente. L'association souhaite également organiser un concert solidaire dont les bénéfices iraient à la maternité.

Des membres de l'association Amigues de la Maternitat ouvrent une des tirelires solidaires. - Nicolas Garcia

Une chaîne de supermarchés proposera à ses clients, pendant un mois, d'arrondir le montant de leur achat à l'euro supérieur pour soutenir la maternité.