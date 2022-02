Élan de solidarité pour Eden, 5 ans, qui a perdu son doudou dans l'incendie de Saint-Laurent-la-Salanque

Depuis qu'il a été évacué de son logement, le petit Eden, 5 ans, était sans nouvelle de son doudou Mickey. Son histoire a suscité une vaste mobilisation sur les réseaux sociaux, pour lui retrouver une peluche la plus ressemblante possible. Défi réussi !

Un message comme une bouteille à la mer. Dans la nuit de mardi à mercredi, un père de famille lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Depuis lundi, son fils de 5 ans ne trouve plus le sommeil, en l'absence de ses deux doudous, qu'il a dû abandonner derrière lui : le papa et son fils ont dû évacuer précipitamment leur logement suite au terrible incendie qui a coûté la vie à huit personnes dans le centre-ville de Saint-Laurent-de-la-Salanque.

Dans son message, Maxime demande si quelqu'un peut lui prêter un doudou Mickey, ou un doudou Marcus, de la Pat' Patrouille, en attendant de pouvoir retourner à son domicile.

Posté sur facebook, l'appel à l'aide de ce père a suscité un élan de solidarité -

Sur le réseau social, le message est relayé. Et la magie opère. "Bonsoir, si vous voulez, mon fils a un doudou Mickey dont il ne se sert plus, si vous voulez je peux vous le déposer dès que possible", répond une internaute, rapidement suivie par d'autres. Certains envoient même des photos, pour savoir si tel ou tel doudou à l'effigie de Mickey pourrait faire l'affaire.

Des parents touchés par la détresse du petit Eden

Grâce à cette générosité, Maxime se retrouve les bras chargés de peluches et de jouets apportés par des habitants dès le lendemain, comme Héloïse qui est venu lui donner le doudou Mickey de son fils : "Je suis maman, tout simplement, et quand on a un enfant qui pleure, qui est en panique, on a besoin d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour le réconforter", explique-t-elle.

Une autre habitante de Saint-Laurent, apporte elle aussi la fameuse peluche pour rassurer le petit garçon : "Par rapport à ce qu'il vient de vivre, ça ne sert à rien de rajouter à son angoisse. Ce sont des petites choses qui peuvent le rassurer et lui permettre de reprendre un minimum de repères, le temps que tout rentre dans l'ordre".

Ce mercredi soir, Eden ne dormira pas avec son doudou. Mais grâce à la mobilisation des habitants de Saint-Laurent, il pourra serrer dans ses bras une demi-douzaine de peluches Mickey qui ressemblent beaucoup à la sienne.