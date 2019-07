Périgueux : élan de solidarité autour d'une famille azérie menacée d'expulsion

La famille Melikov, originaire d'Azerbaïdjan, a reçu le parrainage d'élus ce samedi 29 juin. Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) elle espère ainsi obtenir le statut de réfugié, soutenue par de nombreux élus, membres d'associations et voisins devenus des proches.

Champcevinel, France

Chaque membre de la famille Melikov, originaire d'Azerbaïdjan, a reçu le parrainage républicain d'élus du Périgord ce samedi 29 juin à la mairie de Champcevinel. Un moment émouvant pour la centaine de personne qui entoure le couple et ses trois enfants dans l'espoir qu'ils obtiennent le statut de réfugié et puisse s'installer définitivement en Dordogne.

Menacés d'expulsion

Teymur Melikov, son épouse Norana et leurs trois enfants Revan, Nihat et Fatima sont arrivés en France en 2017. Le père explique avoir été torturé en Azerbaïdjan à cause de son statut d'opposant politique. Le 26 décembre dernier, ils ont été contraint de quitter le logement qui leur avait été attribué : leur demande d'asile a été refusée.

Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, la famille a immédiatement reçu le soutien de membres d'associations, professeurs des enfants ou encore d'élus. Une famille d'accueil leur a été trouvé et les trois enfants de 6, 10 et 12 ans peuvent poursuivre leur scolarité.

Parrainage républicain

Pour aider la famille à reconstituer un dossier de demande d'asile, le maire de Champcevinel, Christian Lecomte, a organisé cette cérémonie de parrainage républicain. Cinq élus parrainent chacun des membres de la famille Melikov et s'engagent ainsi à les soutenir dans leurs démarches.

Parrain de Revan, Christian Lecomte ne se contentera pas de suivre le dossier des Melikov : "Il m'a choisi comme parrain. Je vais l'aider dans sa scolarité, le soutenir lorsque ça n'ira pas (...) J'ai 6 petits enfants, certains ont le même âge qu'eux. On fera des activités tous ensemble".

Pendant la cérémonie, le maire de Champcevinel a lu les paroles d'une chanson de HK "assalam alaykoum" (salutation arabe qui signifie "que la paix soit sur vous") : "Toi le voyageur, toi l'étranger, assieds-toi donc parmi nous, viens manger. Toi qui a parcouru un si long chemin, parle nous donc du pays d'où tu viens". Tous espèrent désormais que le dossier de Teymur, Norana, Revan, Nihat et Fatima