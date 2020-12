Election de Miss France : toute la vallée des Paillons derrière Lara Gautier

Habitants et mairies de la vallée des Paillons soutiennent la Miss Côte d'Azur. Lara Gautier, originaire de Contes est en lice pour la couronne de Miss France ce samedi soir.

Depuis toute petite, Lara Gautier regarde avec sa maman et sa grande soeur l'élection de Miss France. Aujourd'hui c'est elle qui se retrouve à la télévision. A 22 ans, Miss Côte d'Azur, est en lice pour la couronne de Miss France ce samedi 19 décembre 2020. Lara Gautier a grandi à Sclos de Contes dans la Vallée des Paillons. Ses parents Nathalie et Michel sont très fiers et émus de voir leur fille disputer le concours de beauté. Le couple a la chance de pouvoir assister ce samedi soir à l'élection au Puy du Fou en Vendée. D'après son papa,

Lara est une jeune femme volontaire, qui va au bout de ce qu'elle entreprend. Elle est entière, vraie et loyale

Lara Gautier a étudié le marketing et la communication à Nice. L'an dernier, elle avait été élue Première Dauphine de Miss Côte d'Azur. Elle a décidé de retenter l'aventure cette année, et ça lui réussit. Lara Gautier se prépare depuis trois semaines pour l'élection de Miss France. Avec les autres candidates, elle répète sans relâche. Ses parents l'ont eu plusieurs fois au téléphone. Elle a confié à sa maman Nathalie qu'elle "était prête et qu'elle allait tout donner pour gagner".

Des messages d'encouragements partout dans la vallée des Paillons

Dans la vallée des Paillons où a grandi Lara Gautier, des messages d'encouragements ont été affichés sur les panneaux lumineux de la ville de Contes. Des messages de soutien pour Miss Côte d'Azur ont également été relayés via les réseaux sociaux. Les mairies de Toüet de l'Escarène, de Drap, de Lucéram, de Bendejun, de l'Escarène sont solidaires avec Miss Côte d'Azur. Une cinquantaine de personnes avaient même prévu d'aller au Puy du Fou en Vendée pour soutenir Lara Gautier. Mais avec la Covid, elles devront la regarder à la télévision. Lara Gautier a aussi le soutien des collègues de sa maman du CHU Pasteur de Nice. Tout le monde espère qu'elle va décrocher la couronne de Miss France, qui la fait rêver depuis toute petite.