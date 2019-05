Election européenne : dans les prisons iséroises, 47 détenus ont voté par correspondance, une première

Pour la première fois, pour ce scrutin européen, le vote a pu avoir lieu au sein même des prisons. Dans les prisons iséroises, il y a eu 18 votes par correspondance à Varces et 29 à Saint-Quentin-Fallavier.

A Saint-Quentin-Fallavier, les détenus qui prennent part à ce scrutin européen l'ont fait très largement via le vote par correspondance.

Isère, France

Alors que l'élection pour désigner les députés européens a lieu ce dimanche 26 mai en France, certaines personnes ont déjà voté. De lundi à mercredi, quelque 5.000 détenus étaient convoqués au sein des prisons pour un vote par correspondance. C'était la première fois qu'une telle mesure était mise en place. Volonté du président de la République.

Se sentir citoyen

Jusqu'à maintenant, les détenus qui ont le droit de vote (50.000 dans tout le pays) pouvaient voter soit par procuration, soit en bénéficiant d'une permission. Celle-ci étant accordée par le juge d'application des peines après avis de l'administration et du parquet. Mais cela limitait le nombre de votants. Au plan national, ainsi, ils n'étaient qu'un peu plus de 1.000 à prendre part à la présidentielle de 2017, un scrutin pourtant plus mobilisateur que les européennes.

Reportage au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, quelque 500 détenus, dont 29 ont voté par correspondance lundi matin. Copier

A Saint-Quentin-Fallavier, deux détenus qui ont voté lundi se disent ravis d'avoir pu mettre eux-même le bulletin dans l'enveloppe, après être passé par l'isoloir. _"Je me sens plus responsable, je me sens citoyen"_, confie l'un d'eux.Clément, qui a toujours voté, tenait à participer à ce scrutin qui pourtant ne semblent pas passionner une majorité de Français : "j'ai un fils; pour mon fils, j'ai besoin de l'Europe. Qu'est ce qu'il voudrait pour son avenir ?"

Un travail de pédagogie, de sensibilisation en plus du vote

Plusieurs mois de travail ont été nécessaires, car en plus de l'organisation du vote, des débats, des ateliers, des cours ont été organisés ces dernières semaines. Parmi les sujets abordés : l'U.E, ses origines, des enjeux, ses institutions, ses grandes dates; mais également le vote en général.

Au plan national, un peu plus de 5.000 détenus étaient admis à voter par correspondance. Lors de la dernière présidentielle, sans ce dispositif, il y avait eu environ 1000 votants. Cette formule -avec centralisation des bulletins et dépouillement dans un lieu unique - est à priori facile à reconduire pour d'autres échéances avec des listes nationales. Cela semble plus compliqué à mettre en oeuvre pour les élections locales, comme les municipales avec des listes différentes dans chaque commune. Mais la direction de l'administration pénitentiaire dit réfléchir au vote électronique.